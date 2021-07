„Závěrečný sprint byl hrozná loktovačka. Holky do sebe strkají a nebojí se jet celý závod tělo na tělo. Jsem nadšená, silnice mě hodně chytla, ale dráha je pro mě zatím priorita,“ vysvětluje závodnice ze Ždánic na Hodonínsku.

Profil bezmála stokilometrové tratě, kterou na třicetikilometrovém okruhu absolvovalo devětaosmdesát žen a juniorek, byl podle Bartoníkové klíčový. „Trať nebyla moc kopcovitá, na okruhu bylo jen jedno stoupání. Věděla jsem, že když se udržím v balíku, bude to na spurt, který by mi mohl sedět. Takový úspěch jsem ale nečekala, neodjížděla jsem tam s nějakými ambicemi. I trenér mi říkal, že si to jedu hlavně vyzkoušet,“ povídá po svém prvním republikovém šampionátu v elitní kategorii.

Nebyla to ale délka tratě ani třicet stupňů, které by dělaly Bartoníkové největší problém. Byly to právě ostré lokty soupeřek, které ji překvapily nejvíc. „Počasí i trať mi celkem sedly, nebylo zas tak těžké udržet se v balíku. Obtížnější bylo vybojovat si v něm pozici, o tu jsme se přetahovaly pořád. Ze sprintů jsem na kontakt zvyklá, ale na silnici mi to přišlo mnohem horší. Na dráze to trvá půl minuty, tady to byly skoro tři hodiny,“ říká závodnice brněnské Dukly, která závod dokončila v čase 2:26:48. Tedy pět vteřin za vítězkou.

Tou se stala Tereza Neumanová, která si kromě titulu mistryně vyjela také start na olympiádě v Tokiu, jež začíná už za měsíc. „Je to obrovská motivace. Silnice mě opravdu chytla, baví mě trénovat i závodit, ale pořád jsem ji brala jen jako doplněk k dráze. Teď ale vidím výsledky a říkám si, že to není úplně k zahození. To mě samozřejmě motivuje, díky tomu mám chuť se jí věnovat ještě o něco víc,“ líčí osmnáctiletá dráhařka, která se v letošní sezoně začala zaměřovat na vytrvalostní disciplíny.

Sedmadevadesát kilometrů dlouhý silniční závod ale Bartoníková absolvovala vůbec poprvé. „Zatím to byl nejdelší závod, který jsem ve své kariéře odjela. Předtím jsem sice už absolvovala tři české poháry, ale ty byly dlouhé šedesát až osmdesát kilometrů. Tohle byl můj čtvrtý silniční závod a rozhodně nejdelší, ani v tak velkém pelotonu jsem nikdy nejela,“ popisuje zážitky z uplynulém víkendu.

V nejbližší době ale Bartoníková pauzu od silnice neplánuje. Druhý červencový týden ji čeká první etapový závod v Krásné Lípě, na kterém závodníci během čtyř dnů najedou 340 kilometrů. „Bude to můj první silniční etapový závod, jsem zvědavá. Ještě předtím mě ale čeká šest dní na dráze, ta u mě zatím pořád vede,“ uzavírá.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ