Na startu chyběla většina jezdců nejlepší české stáje Elkov Kasper startující v Rakousku, a to byla šance pro ostatní. V zeleném trikotu při absenci tria nejlepších v průběžné klasifikaci Michaela Kukrleho, Jakuba Otruby (oba Elkov Kasper) a Daniela Turka (Team Felbermayr Simplon Wels) nastoupil Karel Camrda ze stáje Topforex - Att Investments Pro Cycling Team a právě jezdci tohoto týmu byli velmi aktivní a nejvíce využili neúčasti Elkovu Kasper, ovšem nejvíce se smál Habermann, který vítězstvím navázal na dva roky starý triumf Rostislav Krotkého pro tento tým.

V patnáctiokruhovém závodě, kde každé kolo měřilo 11 kilometrů, ujeli z pelotonu v pátém kole Jiří Petruš (Topforex - Att Investments Pro Cycling Team) a Michael Boroš (ČTZ Cyklo team Tábor). Jejich náskok narostl v devátém okruhu na 2:15, ale v následném kole je soupeři dostihli. Krátce poté nastoupil Habermann a k němu se přidali Tomáš Jakoubek (Topforex - Att Investments Pro Cycling Team), Rakušan Manuel Bosch (Team Felbermayr Simplon Wels) a Jan Kašpar z Dukly Praha. Stíhala je dvojice Petr Fiala (Topforex - Att Investments Pro Cycling Team) a Jakub Ťoupalík (Elkov Kasper), ale marně.

Výsledky:

1. Habermann (Sparta Praha) 4:04:12, 2. Štoček (SR/Topforex - Att Investments Pro Cycling Team) stejný čas, 3. Bárta, 4. Jakoubek (oba Topforex - Att Investments Pro Cycling Team), 5. Zahálka (Elkov Kper), 6. Bouček (Israel Cycling Academy) všichni +15.

Na okruhu mezi Kyjovem, Kostelcem, Moravany a Hýsly se rozhodlo až v závěru. Zrychlující peloton dostihl nejprve dvojici a asi šest kilometrů před cílem i vedoucí kvarteto. Vzápětí nastoupil Štoček a jeho nástup dokázal zachytit pouze dvaadvacetiletý Habermann, který na kole jezdí teprve čtyři roky, když předtím hrál hokej. V cílové rovince nastoupil ze druhé pozice a vybojoval svůj zatím životní úspěch. „Jsem strašně šťastný, určitě je to můj největší úspěch. Jsem spíše spurter a dnes jsem to využil. Když nás pět kilometrů před cílem dojeli, tak se mi jako jedinému podařilo zareagovat na atak Štočka a do spurtu jsem si věřil. A vyšlo to skvěle," uvedl Richard Habermann.