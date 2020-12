Čtyřiadvacetiletá reprezentantka míří do Itálie po tříletém angažmá v pražské Dukle. V jejím dresu se stala v letech 2018 a 2019 mistryní republiky v časovce, letos v srpnu skončila třetí. „Přestup proběhl hodně na italský způsob, všechno bylo strašně rychlé,“ usmála se Korvasová.

Její nový tým se v sezoně pravidelně účastní elitních akcí silniční cyklistiky, které spadají do ženské UCI World Tour. „Pokud to situace dovolí, čekají mě první velké závody. Nebude to vůbec lehké, protože se mám ještě hodně co učit, ale na druhou stranu se strašně těším,“ svěřila se Korvasová.

V létě by se mohla postavit i na start slavného ženského závodu Giro d'Italia. „Musím se snažit, aby mě tým nominoval. Je to určitě můj sen. Sice to letos nebude kvůli nesplnění podmínek závod World Tour, ale pořád půjde o jeden z největších etapáků, který se jede v Itálii, v Mekce cyklistiky,“ líčila Korvasová.

Do Itálie odjede pravděpodobně na konci února. „Těch změn nebude úplně málo. Závodní program, přesun do Itálie, nový jazyk, nový tým… Budu mít taky úplně jiný materiál, což ale pro mě nehraje zas tak velkou roli,“ přiblížila Korvasová.

S vedením týmu i novými kolegyněmi je v kontaktu zatím jen přes sociální sítě. „Píšeme si v italštině, i když jsem se s ní nikdy předtím nesetkala. Jsem ale hodně komunikativní člověk a mrzelo by mě, kdybych jim nerozuměla,“ podotkla Korvasová.

Talentovaná cyklistka proto nyní piluje italštinu dvakrát týdně. „Chci k tomu přistoupit profesionálně stejně jako k tréninku. Z mého pohledu je naprosto nepředstavitelné přijet do Itálie a neumět nic italsky. Snažím se na tom každý den pracovat, což je podle mě klíč k úspěchu,“ pravila.

Na první závody v novém dresu může vyrazit už v březnu. Nyní se připravuje individuálně především ve Vrchlabí, kde bydlí. „Beru to hodně všeobecnou cestou. Poměrně dost běhám, ale využívám i válce, abych neztratila cyklistický pohyb,“ popsala Korvasová.

V polovině ledna pravděpodobně odletí do tepla, kde se bude připravovat výhradně na kole. „Chci se neustále posouvat. Snažím se dopilovat věci, které mi nejdou. Pohyb v balíku a další technické nedostatky mě obrovsky limitují,“ přiznala Korvasová.