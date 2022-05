Hodonínský celek po oslavách postupu do druhé ligy opustila již trojice hokejistů, mezi nimi i klíčový hráč Ľubomír Vaškovič. „Ľubo rozjíždí nově vzniklý hokejový tým ve slovenské Senici. Dopředu nás připravil, že myslí na návrat domů. Pro hokej v Hodoníně udělal hrozně moc práce, vážím si ho a přeju mu, aby se mu nadále dařilo. Spolu s ním odešli do Senice obránce Róbert Mikéska a útočník Mario Konečný. Oba měli velkou zásluhu na postupu do vyšší soutěže,“ chválil Vyrůbalík odcházející hráče.

Manažer mužstva v těchto dnech řeší příchod posil i setrvání klíčových opor. Ke konci minulé sezony se několik hráčů nechalo slyšet, že neví, zda kvůli pracovním povinnostem budou ve druhé lize nastupovat. „Bohužel je to tak. Nejenže přibude středeční zápas, ale také bude víc tréninků. V létě chceme trénovat každý den, to si samozřejmě každý kvůli práci nemůže dovolit. S jednotlivými hráči jsem probíral jejich pozici v kádru, někteří nabídku přijali, jiní si vzali čas na rozmyšlenou,“ prozradil manažer.

Největší otazník visí nad kapitánem a nejproduktivnějším hráčem minulé sezony Petrem Pešem. „Naznačil, že přemýšlí o konci kariéry. Už v play-off toho měl ve spojení s jeho prací dost, finální verdikt však zatím nepadl. Peťa je obrovská osobnost hodonínského hokeje, nerad bych o něj přišel. Ale pokud nebude chtít druhou ligu hrát, pochopím jej a budeme řešit jeho setrvání v klubu v jiné roli. O takovou personu nesmíme přijít,“ zdůraznil Vyrůbalík, kterého čeká v nejbližších dnech jednání s předsedkyní SHK Hodonín Janou Gajošovou.

Nováček druhé ligy by rád získal některé hráče z konkurenčního klubu, jehož budoucnost je zatím nejasná. „Máme zájem hlavně o Hodoňáky. Rád bych přivedl Martina Miklíka, Ľuba Škápika či útočníka Erika Hložánka. Zaujali nás také Tomáš Komínek s Michalem Romančíkem, ale ti se nejspíš vydají jinou cestou,“ předpověděl bývalý hokejista extraligové Olomouce.

Podle chystaných změn je jasné, že kádru pro druhou ligu dozná velkých změn. „Co stačilo na krajskou ligu, nemusí na vyšší soutěž stačit. Musíme vybudovat konkurenceschopné mužstvo, které bude odpovídat úrovni druhé ligy. Nesmíme ani zapomenout na naše fanoušky, proto bych rád přivedl hráče s hodonínskou minulostí,“ řekl Vyrůbalík.