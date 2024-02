Bylo to napínavé až do konce, ale nakonec urvaly výhru potřebnou k záchraně MOL Ligy! Hodonínské házenkářky zvládly i druhé derby se Zlínem, moravského rivala na jeho palubovce v 18. kole přetlačily 25:24 a bodově se dotáhly na předposlední Porubu. Důležité střetnutí rozhodla v čase 59:25 hostující Bára Krejčíková.

Hodonínské házenkářky zvítězily v 18. kole MOL Ligy ve Zlíně 25:24. | Foto: HK Hodonín

„Jsem ráda, že mi to tam spadlo a že jsem mohla holkám pomoct k cenné výhře. Bylo to náročné střetnutí, ale zvládly jsme to,“ těší hrdinku střetnutí.

Zlínu k úspěchu nestačilo ani sedm branek Daniely Šimkové, stejně gólů dala i její spoluhráčka Polomíková a také hostující kanonýrka Víchová. Po zápase se smála slovenská křídelnice.

„Věděly jsme, že jde o hodně. Na utkání jsme se dobře nachystaly. Byly jsme koncentrované, bojovné. S děvčaty jsme to odmakaly. I když to nakonec bylo těsné, dva body máme, což je pro nás v tuto chvíli hlavní,“ ví dobře Víchová.

Celek ze Slovácka vstoupil do sobotního utkání lépe, brzy vedl 2:0 a náskok si udržoval po většinu prvního poločasu. Zlín neustále dotahoval, jen od 5. do 7. minuty výsledek čtyřmi góly v řadě otočil ve svůj prospěch.

Také druhá půle byla bojovná, vyrovnaná. Domácí tým šel hned po přestávce do vedení, rival ale reagoval a soupeři odskočil na 22:18.

Zlíňanky se za nepříznivého stavu dokázaly ještě zvednout, skóre srovnat, v závěru ale byly přesnější a šťastnější hodonínské házenkářky, které gólem Krejčíkové v poslední minutě strhly výhru na svoji stranu.

„V závěru se k nám při střele Báry přiklonilo i štěstí, ale za snahu jsme si výhru zasloužili,“ míní hostující trenér Jiří Havlát.

Kouč Hodonína oproti předcházejícím nepovedeným duelům chválil družstva za výkon i přístup. „Bylo velmi důležité, že se nám podařilo eliminovat hru Zlína na pivota, na kterou dost spoléhá. Dobrý výkon podaly brankářky a vlastně celá obrana. Dostali jsme jenom čtyřiadvacet branek, což je super,“ uvedl Havlát.

Jeho tým si zvedl náladu po přídělech, co schytal s týmy z popředí tabulky. „Na zápas se Zlínem jsme se hodně těšili. Chtěli jsme ukázat, že taky máme nějakou kvalitu a že v soutěži nejsme jenom do počtu. Po utkání, ve kterých jsme hodně prohrávali, nebyla nálada úplně nejlepší. O to víc si cením toho, že se holky semkly a derby zvládli,“ těší Havláta.

Jihomoravanky venkovním triumfem oživily šanci na záchranu mezinárodní soutěže. Do konce základní části zbývají ještě čtyři kola. Další zápas sehrají hodonínské házenkářky za týden doma s Pískem.

„Teď je jasné, že se bude rozhodovat v utkání s Porubou. Bude to zápas o všechno, protože si nemyslím, že by soupeř bodoval v jiných duelech. Určitě nechceme skončit poslední,“ říká Havlát.