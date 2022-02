Kvůli pětiminutovému výpadku odešly z plzeňské palubovky s porážkou 25:27 a v tabulce před klíčovou páteční dohrávkou se Zlínem zůstaly poslední na čtyřech bodech.

MOL Liga žen, 19. kolo -

DHC Plzeň – HK Hodonín 27:25 (12:12). Nejvíce branek: Galušková 7/1, Kupková 5, Franzová 4 – Víchová 8, Drexlerová 6/2, Smějová 3. Rozhodčí: Bubeníček, Špunar. Vyloučení: 3/3. Sedmimetrové hody: 2/1- 4/2. Diváci: 185.

Po dlouhé cestě domů na Slovácko měly o čem přemýšlet. Byť na západě Čech předvedly hráčky zlepšený a velmi dobrý výkon, na soupeře to znovu o málo nestačilo.

„Je to velké škoda. Měli jsme na to, abychom v Plzni uspěli, získali tam nějaké body. Holky hrály slušně, bojovaly. Vyrovnaný zápas rozhodly maličkosti, drobné chyby. Od výhry jsme opravdu nebyli daleko,“ smutní sportovní manažer HK Hodonín Antonín Střelec.

Jihomoravankám Plzni nevyšel vstup do zápasu. Brzy prohrávaly, navíc v úvodních deseti minutách neproměnily dva sedmimetrové hody. V zakončení selhaly Smějová a Polka Cygan.

Hostující děvčata se však brzy oklepala a dál soupeře trápila. První poločas byl vyrovnaný. I když domácí tým vedl 9:6 a 10:7, hostující družstvo manko do přestávky stáhlo a výsledek dokonce otočilo.

Poločas však skončil nerozhodně 12:12, protože sekundu před koncem na trefu Jadamíkové ještě stačila odpovědět Galušková.

Klíčové chvíle ovšem přišly až po změně stran. Hodonín díky třem trefám křídelnice Víchové vedl už 17:15, ale další brejk slovenská házenkářka neproměnila a Plzeňanky v dalších pěti minutách nekompromisně trestaly.

Domácí družstvo výsledek i kvůli nedůslednosti v hodonínské defenzivě otočilo na 19:17 a díky přesným ranám střelkyně Galuškové dovedlo vyrovnané utkání do vítězného konce.

Jihomoravanky stačily porážku už jenom korigovat, na obrat už v záměru čas ani síly neměly.

„Dnešní utkání pro nás bylo hodně náročné. Zdravotní stav sedmdesáti procent týmu nebyl optimální a museli jsme se sestavou hodně variabilně pracovat. Děvčata nechala na hřišti vše a odměnou jim za to bylo vítězství. Velice dobře se prezentovala Nikola Melicharová, která výborně nastoupila v obraně a pomohla nám se střídáním a pošetřením sil. Dnes to bylo hlavně o morálních vlastnostech hráček a tam jsme byli silnější, než soupeř,“ uvedl po domácím triumfu plzeňský kouč Richard Řezáč.

Víchová a spol. musí na další nezdar rychle zapomenout, už v pátek totiž doma v klíčové záchranářské bitvě hostí Zlín. Ve sportovní hale TEZA se hraje od osmnácti hodin. „Jde o nejdůležitější zápas, který rozhodne o tom, komu zůstane v rukách Černý Petr. Kdo z nás bude mít šanci se porvat o záchranu a kdo bude jenom čekat na verdikt svazu,“ ví Střelec.

Oba celky dělí v tabulce čtyři body. Zlín má ale oproti rivalovi dvě utkání k dobru. „Na utkání se těšíme. Půjdeme do něj s čistou hlavou, dáme do toho všechno. Očekávám nesmlouvavou bitvu dvou týmů, které se velmi dobře znají a nemají se čím překvapit. Bude to o vůli, kdo do toho dá víc,“ je přesvědčený Střelec.

Na jihu Moravy na sebe narazí dva celky s odlišným stylem hry. „My jsme spojkový tým, zato Zlín nemá takové kanonýrky z dálky. Rozhodovat budou hlavně brankářky, bude to jejich souboj,“ míní.

„Naše Zichová ve Zlíně zavřela bránu, byla klíčovou postavou. I teď budeme na ni spoléhat. Výkon gólmanek bude klíčový,“ tuší.

Slovácký celek loni v září zvítězil na palubovce rivala 23:19, teď se pokusí zvládnout i domácí odvetu. Pomohou mu fanoušci?