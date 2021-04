Hodně náročný trojzápas během sedmi dnů mají za sebou házenkářky HK Hodonín. V mezinárodní MOL lize se v krátkém rozmezí utkaly se třemi špičkovými slovenskými týmy. A to ještě v oslabeném složení.

Hodonínské házenkářky (na snímku v červených dresech) v letošní sezoně MOL ligy především sbírají cenné zkušenosti. | Foto: Jaroslav Pavlík

Pro mladý hodonínský celek to byla především obrovská zkušenost. Už při pohledu na tabulku bylo jasné, že jakýkoliv bod z posledních tří duelů by byl malým zázrakem. Zatímco Hodonín je v Interlize na poslední dvanácté příčce, tak Michalovce jsou druhé, Dunajská Streda třetí a Šala sedmá. Navíc jihomoravskému celku chyběla klíčová hráčka Nikola Kalinová. "Pro nás to určitě byla škola, vždyť na hřišti trávily většinu času sedmnácti až osmnáctileté hráčky. Je to pro všechny velká zkušenost," uvedl po utkání s Dunajskou Stredou trenér Antonín Střelec.