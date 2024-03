Na tenhle zápas čekaly spousty let. Z přání se konečně stala realita. Hodonínské stolní tenistky se chystají na největší bitvu desetiletí. Jako první český tým v historii se probojovaly do semifinále Ligy mistryň. V nejprestižnější klubové soutěži vyzvou elitní francouzský celek ASRTT Étival -Clairefontaine. Moravanky za výhrou i postupem požene zaplněná sportovní hala TEZA.

„Pro nás je to vrchol sezony, odměna za veškerou dřinu. Povedlo se nám něco, o co jsme usilovali dlouhá léta. Už to, že jsme v semifinále Ligy mistrů, je obrovský úspěch. My jsme jít ale ještě dál. Na dvojzápas se všichni velmi těšíme,“ říká trenér Hodonína Jaroslav Mikeska.

K dispozici bude mít nejsilnější sestavu v čele s japonskou hvězdou Sakurou Mori. Favoritem jsou i tak úřadující vicemistryně Francie.

Šampionky ze sezony 2018/2019, které vede kouč Jerom Humbert, jsou v aktuální sezóně na třetím místě.

Papírově je tak Etival o něco slabším soupeřem než byly Méty, které Jihomoravanky senzačně vyřadily ve čtvrtfinále.

„Určitě máme šanci na úspěch. Věříme,, že můžeme jít ještě dál. Očekávám dva vyrovnané zápasy, zase to bude boj o každý míček. Nejsme favoritem, ale je to otevřené, padesát na padesát,“ míní Mikeska.

Hrozbu pro hodonínské stolní tenistky představuje především portugalská hráčka Shao Jieni, v současnosti 66. hráčka světového žebříčku.

Na soupisce francouzského týmu se nachází rovněž česká jednička a bývalá hodonínská opora Hana Matelová.

Rodačka z Jankovic u Holešova však do semifinálové série nezasáhne, neboť v dosavadním průběhu letošní Ligy mistryň neodehrála dostatečný počet zápasů.

„Samozřejmě je to naše výhoda, ale to neznamená, že další tři holky jsou slabší. Etival má na soupisce Portugalku čínského původu, která nyní hraje v hodně dobré formě. Navíc má v kádru zkušenou Migotovou a taky nepříjemnou Rumunku,“ říká Mikeska.

„Uvidíme, jak se s nimi popereme, ale nic jednoduchého nás rozhodně nečeká,“ ví dobře.

Středeční duel se kvůli velkému zájmu fanoušků hraje ve velké sportovní hale. Domácí klub očekává rekordní návštěvu, k dispozici už je pouze několik desítek vstupenek. Lístek půjde koupit i těsně před utkáním.

„Doufáme, že bude vyprodáno a že nás lidé poženou,“ přeje si kouč.

Že by Hodonínu přechod ze své haly do větších prostor uškodil, si nemyslí. „Samozřejmě to bude jiné, protože míček bude lítat o něco pomaleji, ale holky jsou na větší haly zvyklé z mezinárodních turnajů a akcí. Nebude to pro ně nic nového, co by ještě nezažili. Uvidíme, jak se s tím popasují a jak jim to sedne,“ dodává Mikeska.

První duel se v Hodoníně hraje ve středu od 18.15, odveta je na programu v pátek večer ve Francii.

Vítěz se ve finále utká s polským gigantem KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, jenž cílí v nejprestižnější evropské klubové soutěži na zlatý hattrick.