Druhý domácí vítěz byl Jan Blažek, který v duelu dvou mistřínských borců překonal Jakuba Křenka.

Naopak Igor Kasala, prohrál kvůli zranění nosu po úderu soupeře. "Byla to škoda, Igor dostal svého soupeře ve druhém kole do počítání. Bohužel prohrál kvůli zranění duel, ve kterém do té doby vedl na body," litoval kouč BC Mistřín.

VIDEO: Derby plné emocí. Šardice porazily Svatobořice po hattricku Šimánka

Porážku utrpěl také domácí Filip Tuček. "Je zkušený boxer, ale doplatil na těžký los. Stál proti němu Daniel Komarek ze Spider box club Olomouc, který byl mistr světa v kickboxu v roce 2018. Jako boxer má za sebou už přes dvacet utkání, stihl získat i titul vicemistra České republiky. Filip souboj prohrál ve druhém kole po sérii těžkých úderů," přiblížil Kobliha.

Ten nebyl s výsledky svých svěřenců spokojen. "Očekávali jsme větší úspěch, bohužel zranění Igora a velmi těžký los v případě Filipa, nám cestu za lepšími výsledky znemožnil," vysvětlil trenér.

OBRAZEM: Kozojídky našly střelce a drtí soupeře. Trápení nováčka pokračuje

Kristian Daniel (vlevo) a Patrik Kobliha.Zdroj: Deník/Kryštof NeduchalPočetné publikum potěšila návštěva profesionálního boxera Kristiana Daniela, který dříve nastupoval za BC Mistřín. "Nyní trénuje v Americe v jednom z nejprestižnějších klubů a má na svém kontě již tři vítězství a z toho třikrát KO. V prosinci ho čeká utkání v San Diegu. Příští rok očekává, že by mohl dostat příležitost boxovat o titul," dodal Kobliha.

Národní ligy se ve Svatobořicích tentokrát neúčastnil druhý klub z Hodonínska - BC Těmice. Další kolo bude svatoborská sokolovna hostit v březnu příštího roku.