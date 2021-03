V sobotu v šest hodin večer odstartuje v brněnské Zoner Bobyhall turnaj s podtitulem Underground: Last man standing. V překladu Podzemí: poslední zůstává. „Jde o nejobávanější sportovní výzvu všech dob. Konceptem osmičlenné pyramidy se vracíme k základům bojových sportů. Aby se bojovník stal šampionem, musí v jeden večer porazit hned tři další,“ říká promotér a jeden z majitelů organizace Oktagon Ondřej Novotný.

Turnaj začne čtyřmi čtvrtfinálovými duely, vítězové postoupí do semifinále a kolem jedenácté hodiny večer dojde na finálový souboj. „Třikrát v životě jsem osmičkovou pyramidu vyhrál a je to masakr. Zápasí se bez chráničů a v každém souboji koupíte údery, už po prvním máte rozkopanou nohu, naražená žebra, z klinčování bolí za krkem. Je to fyzicky nesmírně náročné, kdo to nezažil, neumí si to představit,“ popisuje zkušený brněnský thajboxer Tomáš Hron.

V sobotu nastoupí pouze do vloženého superzápasu, ovšem v kariéře ovládl osmičlenné pyramidy v Itálii, v Německu i v Brně. Takže ví, co finalisty čeká druhý den. „Člověk se vzbudí s pocitem, že ho přejel parní válec nebo lokomotiva, v hlavně duní,“ líčí devětatřicetiletý Hron. Když aktéři absolvují všechny duely na plný počet tří tříminutových kol, stráví za jeden večer v ringu bezmála půlhodiny.

Underground: Last man standing

účastníci pyramidy lehké váhy do 70 kilogramů: Michael Krčmář, Václav Sivák, Vladimír Lengál (všichni ČR), Marco Novák, Milan Paleš (oba Slovensko), Bailey Sugden. Carsten Ringler (oba Německo), Marc Dass Rey (Španělsko)

rezervní zápasy: Jan Pajtaš (ČR) vs. Andrej Šimkulič (Slov.), Ladislav Krištůfek (ČR) vs. Štefan Mészáros (Slov.)

Superzápasy

do 100 kg: Tomáš Hron (ČR) vs. Strahinja Mitrič (Srbsko)

do 95 kg: Melvin Mané (ČR) vs. Patrik Križan (Slov.)

do 80 kg: Matěj Kozubovský (ČR) vs. Sebastián Fapšo (Slov.)

do 77 kg: Vladimír Moravčík vs. Igor Daniš (oba Slov.)

do 75 kg: Andreas Čehovský (ČR) vs. Teo Mikelič (Chorvatsko)

do 52 kg: Klára Strnadová vs. Viktorie Bulínová (obě ČR)

V projektu Oktagonu se představí zápasníci podle pravidel K-1, jenže nastoupí s malými rukavicemi, což souboje ovlivní. „Finále navíc bude podle plných pravidel muay thai, takže i s lokty na hlavu, což už je brutální. Oba finalisté si sáhnou na dno, pokud nebudou mít štěstí nebo nebudou tak šikovní, že některého soupeře knokautují, což se v malých rukavicích určitě stane. Jsem zvědavý, jak se turnaje vyvine,“ povídá Hron, světový šampon několika prestižních organizací.

Osm bojovníků rozřadí do čtvrtfinále páteční ranní losování. „Hodně vidět je Vašek Sivák, Vlado Lengál má přes sto zápasů, ale většinou v boxu, ne v disciplínách s nohama. Michael Krčmář má spoustu zkušeností se světovými jmény, Milan Paleš získal světový titul, i když ho u nás skoro nikdo nezná. K tomu zahraniční bojovníci, každý z účastníků je nebezpečný,“ jmenuje Hron.

V rezervním duelu pyramidy má také svěřence Jana Pajtaše z Hron gymu a Gauny teamu, jemuž se postaví Andrej Šimkulič ze Slovenska. Vítěz může zaskočit při zranění některého ze semifinalistů. „U těchto turnajů se mohou zranit klidně oba soupeři. Po vyhraném souboji třeba bojovník dojde do šatny a zjistí, že má něco zlomeného. V zápase to ani necítí, protože pracuje adrenalin. Za hodinu mezi souboji se vše může rozležet,“ podotýká brněnský rodák.

Oktagon mezi účastníky turnaje rozdělí třicet tisíc eur, vítěz získá třetinu. Klání lze sledovat pouze přes placený přenos. „Postojářský svět vnímá projekt velmi pozitivně. Naše investice je na poměry těchto sportů opravdu štědrá. Spojení standuperských disciplín a Oktagonu přitom dává smysl. Na domácí scéně máme bojovníky světové úrovně, o kterých vinou nižšího zájmu o tyto disciplíny široká veřejnost neví. Teď jsme tu, abychom takovým hvězdám dali prostor,“ sděluje Novotný svou představu.

Na thajboxera Hrona v sobotu v superzápase těžké váhy do sta kilogramů čeká Strahinja Mitrič ze Srbska. „Je to mladý a dravý kluk, několikanásobný šampion těžké váhy. Jsem rád, že mám zápas v téhle době,“ dodává Hron, jehož za dva měsíce čeká pyramida prestižní asijské organizace One Championship v Praze.