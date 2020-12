Vracovské ženy si několik posledních let drží slušnou formu, v roce 2014 obsadily v krajské lize druhé místo. Jelikož se v dalším roce měnila struktura soutěží a svaz házené založil druhou ligu žen, využili ve Vracově právo přihlásit se do následujícího ročníku.

Jednalo se o dvě skupiny druhé ligy, které byly rozděleny na východní a západní část republiky. V této soutěži vydržely ženy až do roku 2017, kdy sestoupily zpět do kraje. „Další dva roky v krajském přeboru pro nás znamenaly jasnou dominanci a suverénní vítězství,“ říká vracovský trenér Zdeněk Loprais, který u dívčího týmu působil ještě na začátku této sezony.

Ženy tak ještě jednou postoupily do druhé ligy. V roce 2019 však opětovně došlo k reorganizaci herního systému. Druhá liga byla zrušena a nahrazena ligou první. Hlavní příčinou byl velký herní rozdíl pěti nejlepších družstev v republice, když se nenašli další zájemci o naplnění nejvyšší soutěže.

Republika tak byla rozdělena na dvě skupiny po deseti a dvanácti týmech, kde první a druhé družstvo z obou skupin mělo hrát o celkové vítězství. To se však nestalo, protože také národní házenou zastavila na jaře pandemie koronaviru.

V letošní sezoně byl opět nastaven nový herní systém, a to na čtyři skupiny po pěti družstvech. Vracovské ženy uhrály ze sedmi utkání zatím jen jeden bod za remízu se Svinovem. „V tomto ročníku máme velice silnou skupinu. Do další fáze o udržení si však děvčata věří. Jak to ale bude na jaře, zatím nikdo neví, protože se nestihla kompletně dohrát podzimní část," praví Loprais.

Jeho tým také momentálně prochází obměnou. „Na podzim některá děvčata skončila, naopak se ale vrátily starší hráčky, které svou kariéru přerušily kvůli mateřským povinnostem,“ zamýšlí se nad situací v týmu trenér.

Úspěchů ve vracovském celku dosahují také starší žačky. „Loni byly druhé na mistrovství republiky. Dorostenky pak byly třetí na Českém poháru,“ dodává Loprais, který u ženského družstva strávil dlouhých patnáct let. Teď si nechává chvíli na rozmyšlenou co dál, jestli nenastal čas věnovat se trénování jiné kategorie. Možná jeho kroky povedou na úplný začátek.

JANA VALIŠOVÁ