A není se čemu divit. Teprve osmnáctiletá dráhařka přivezla ze závodu českého poháru v Prostějově hned tři medaile, když ve zkráceném, klasickém a neolympijském omniu obsadila první, třetí a druhé místo. „Úroveň byla vysoká i proto, že jsme jeli dohromady s juniory. Kluci jsou v tomhle věku úplně jinde, je těžké s nimi závodit. Upřímně jsem vůbec nepočítala s tím, že na závody pojedu a budu schopná s nimi a s holkama soupeřit. Je to pro mě čest,“ říká rodačka ze Ždánic na Hodonínsku.

Ještě jako juniorka se soustředila na sprinterské disciplíny, už tehdy ale věděla, že jí nepřináší takové potěšení. Udělala proto odvážný krok a v ryze sprinterském oddílu se stala jedinou vytrvalkyní. Tréninkové podmínky má proto oproti svým soupeřkám specifické. „Občas jezdím s juniory, kteří trénují okrajově i vytrvalost, nebo s jinými kamarády, kteří se mnou vyjedou. Hlavně ale jezdím sama. Trenéři mi však vychází vstříc a snaží se zajistit, abych mohla za Duklu jezdit dál,“ líčí studentka gymnázia.

Právě studium a ochotný kolektiv jsou hlavní důvody, proč se Bartoníková navzdory své vytrvalostní specializaci drží ve sprinterské Dukle. „Sice tu nemám takové zázemí, ale je tu kolektiv, který bych nerada opustila. Velké díky patří hlavně trenéru Lubomíru Vojtovi, který je schopný mě trénovat paralelně se sprintery. Na závodech zatím nijak pozadu nejsem a na světový pohár nebo šampionát jsem se ještě nenominovala, takže uvidím až časem, jak se to vyvine,“ vysvětluje.

O závodech na světové úrovni ale zatím Bartoníková nepřemýšlí. „Samozřejmě bych na elitní mistrovství světa a světové poháry jela ráda, ale nerada plánuji něco do budoucna, člověk nikdy neví. Beru to tak, že jezdím na kole, baví mě to a jsem za to šťastná,“ povídá osmnáctiletá dráhařka.

Přestože sprinterské disciplíny teď odložila stranou, hodlá ze svých juniorských zkušeností čerpat i nadále. „Pořád mám sílu a dokážu zasprintovat, proto bych se chtěla zaměřit na disciplíny, které jsou napůl vytrvalostní a sprinterské. Možná scratch, bodovačka nebo madison, který mě vždycky bavil. K tomu bych ale ještě nějakou kamarádku potřebovala,“ směje se Bartoníková.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ