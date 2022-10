Z Kyjova až do Ameriky? Basketbalista Duhajský má skvěle nakročeno

Z Kyjova až na vrcholovou dráhu profesionálního hráče basketbalu? Nic není nemožné. Velkou naději vkládají v tamním klubu TJ Jiskra do šestnáctiletého Daniela Duhajského ze Šardic, který je již člen reprezentačního výběru do šestnácti let. „Dan se v loňském roce přesunul z Kyjova do Ostravy, nyní je součástí projektu CZ Academy v Praze, kde jsou nejúspěšnější čeští hráči od ročníku 2005 do ročníku 2007. Trénují pod reprezentačními trenéry a záštitu nad tímto projektem má Jiří Welsch, který odehrál přes dvě stovky zápasů v NBA,“ řekl šéftrenér mládeže kyjovské Jiskry Radim Mezihorák.

Odchovanec kyjovské Jiskry Daniel Duhajský. | Foto: archiv Daniela Duhajského