Bojovník brněnského Jetsaam Gymu Jiří Procházka obhájil v japonské Saitamě titul Rizin FF v polotěžké váze do 93 kilogramů.Zdroj: Facebook Jiřího Procházky

JAPONSKÁ ZMĚNA. Nebyl by to Procházka, kdyby si nevybral specifickou a obtížnou cestu. Zájem o něj měly přední profesionální ligy, on si však vybral japonskou organizaci Rizin FF. Za novou výzvou odešel společně se svými trenéry Martinem Karaivanovem a Jaroslavem Hovězákem, se kterými se potkal v klubu Jetsaam Gym Brno. Od té doby tvoří nerozlučné trio.

Japonská mentalita Procházku ohromila a ovlivnila jeho další životní směr. Jihomoravský zápasník přijal samurajský kodex Bušidó a postupně se díky svému svéráznému chování a agresivnímu stylu boje stával populárním. Vyhrál šest ze sedmi úvodních zápasů a v dubnu 2019 získal titul i v asijské organizaci. Tehdy už z jeho netradičního stylu Japonci doslova šíleli. „Jsou schopní stát celou noc před hotelem, aby ulovili podpis a vyfotili se. Jirkovi při druhé návštěvě přinesli ručně nakreslený vlastní portrét,“ popsal tehdy Karaivanov.

Čas nadešel, Procházka si jde pro titul. Je jedinečný úkaz, říká kouč Karaivanov