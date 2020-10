Sedmnáctiletá Linda Záděrová letos dostává příležitost v extraligovém týmu hodonínského „áčka“ a zatím si vede skvěle. Na kontě má osm výher z osmi zápasů! Neztratila se ani v silné konkurenci nejlepších evropských juniorek v Berlíně na prestižním turnaji Top 10.

Z osmi zápasů se Záděrová radovala z vítězství dvakrát, když porazila hladce 3:0 Srbku Bezegovou a překvapivě také 3:1 Bělorusku Kiselovou, která obsadila celkové druhé místo. Nakonec z toho bylo pro hodonínskou naději osmé místo, což víceméně odpovídá jejímu žebříčkovému postavení.

„Celkově jsem s Lindiným představením na turnaji spokojený. Odehrála osm dvouher, z toho ze dvou odešla vítězně. Nebýt dvou zápasů, v nichž nedotáhla vedení 2:0 na sety do vítězného konce, mohlo být její celkové umístění ještě mnohem lepší. Důležitější pro ni i pro mě ale je, že ve většině utkání předvedla herně velmi dobré výkony,“ zhodnotil vystoupení Záděrové její klubový a zároveň reprezentační kouč Jaroslav Mikeska.

Hodonínské stolní tenistky nyní musí čekat, kdy se budou moci vrátit k zápasům. Domácí extraliga, v níž jsou zatím po prohře s Břeclaví až na třetí příčce průběžné tabulky, byla zatím přerušena. To je pro Hodoňanky nepříjemné i z toho důvodu, že je čeká na začátku prosince turnaj Ligy mistryň.

V současné době pandemie koronaviru není nic jisté, ale podle posledního rozhodnutí Evropské unie stolního tenisu (ETTU) by se měl letošní ročník Ligy mistryň odehrát po vzoru NHL či NBA v „bublině“, tedy na jednom místě s omezeným kontaktem hráček s okolím. Původně se uvažovalo o Paříži, ale nakonec by se měl celý turnaj (snad) odehrát od 1. do 8. prosince v rakouském Linci.