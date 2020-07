S tou začaly hráčky už v květnu. S novým trenérem, který nahradil dosavadního kouče Tomáše Bártu, je čekaly tréninky zaměřené především na zlepšení kondice. „Příprava je delší, před sezonou nás navíc čeká patnáct přípravných zápasů. Máme slušně postavený tým, kterému ale zatím chybí zkušenosti. I to je jeden z důvodů, proč máme v plánu odehrát tolik utkání. Sehranost kádru je nejdůležitější, musíme na ní zapracovat,“ říká trenér, který už v hodonínském týmu dříve působil.

HK Hodonín 2019/2020:

Počet výher: 24

Počet remíz: 1

Počet proher: 19

Skóre: 605:741

Body: 9

Pořadí v tabulce: 13.

Zmíněné zkušenosti postrádá Hodonín především kvůli juniorským reprezentantkám, kterými nový kouč kádr doplnil. Ty mají týmu spolu s dvěma polskými posilami v nové sezoně pomoci. „Postupně se sehráváme, musíme hlavně zjistit, kdo má jaké návyky. Mladé holky ale zapadly výborně, Polky stejně tak. Občas dojde k jazykové bariéře, jelikož máme v týmu i Slovenky, ale vycházíme spolu dobře. A rukama a nohama se domluvíme vždycky,“ usmívá se Petra Jadamíková zastávající post pivota.

Pokud chtějí hodonínské hráčky v nastávajícím ročníku interligy uspět, musí podle ní zapracovat především na kondici. „Vylepšit musíme taky obranu, kombinace nebo přechod do rychlého útoku. Když to všechno skloubíme dohromady, můžeme s lepšími výsledky počítat,“ vysvětluje. „Nálada v týmu je dobrá, a to i přesto, že se obměnily hráčky. Máme nového trenéra, novou motivaci. V poslední sezoně jsme se v soutěži zachránili, teď máme chuť vyhrávat,“ popisuje Jadamíková.

Před začátkem sezony je kromě patnácti přípravných utkání čeká ještě mezinárodní turnaj o Slovácký pohár. „Do půlky srpna máme naplánované dva až tři zápasy týdně, všechny hráčky dostanou možnost se projevit. Na Slováckém poháru se potkáme se zahraničními soupeři, tam už chci formovat finální sestavu pro novou sezonu. Pohár by nám měl taky otevřít oči, na čem musíme ještě pracovat,“ komentuje Střelec plány před prvním utkáním, ve kterém se Hodoňanky střetnou s Pískem.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ