Hodonínské házenkářky vyšly v Dunajské Stredě bodově naprázdno. Svěřenkyně trenéra Jiřího Havláta v páteční předehrávce 20. kola MOL Ligy nestačily na favorizovaný DAC, druhému týmu tabulky podlehly 21:36 a po volném víkendu se začnou chystat na klíčovou záchranářskou bitvu proti Porubě.

Hodonínské házenkářky si MOL Lize připsaly další porážku. | Foto: Jaroslav Kolísek

Hodonín si proti Dunajské Stredě připsal v letošním ročníku mezinárodní soutěže dva podobné výsledky. Na podzim doma padl 22:36 a šestatřicet branek inkasoval i ve venkovní odvetě.

„Do utkání jsme vstoupily velmi dobře. Následně na obou stranách bylo dost neproměněných šancí. Nás zahozené tutovky určitě mrzí, protože v zápase s Porubou si toto stejně jako výpadek na konci střetnutí nemůžeme dovolit,“ ví dobře křídelnice Hodonína Laura Víchová.

MOL Liga žen, předehrávka 20. kola -

HC DAC DUNAJSKÁ STREDA – HK HODONÍN 36:21 (18:9)

Nejvíce branek: Pénzesová a Ilicóvá 6, Kovácsová 4 – Víchová 8/2, Krejčíková 6, Štipčáková 4. Rozhodčí: Bočáková, Jánošíková. Vyloučení: 4:2. Sedmimetrové hody: 1/1 – 3/2. Diváci: 350.

Podobně to viděla i hostující brankářka Barbora Zichová.

„Vstup do utkání byl dobrý. Prvních pár minut jsme dokázaly s Dunajskou Stredou držet krok. Bohužel soupeř měl kvalitní obranu, přes kterou jsme se dlouho neprosadily v útoku, zato domácí hráčky si rychlým přechodem do útoku s přesným zakončením zvládly udělat dostatečný náskok, který si udržely až do konce zápasu,“ říká gólmanka.

Jihomoravanky, kterým na jihu Slovenska scházela spojka Kalinová, trápily favorita jenom chvíli. Hodonín začal slušně, v 10. minutě prohrával pouze o dva góly.

Domácí tým se však postupně zlepšil, rozehrál. Diktoval tempo a vedení s přibývajícím časem navyšoval. Po prvním poločase vedl už 18:9.

„Dunajská Streda je určitě nejsilnější v obraně. Nás převyšuje šířkou kádru i kvalitou hráček na každém postu,“ uvedla Zichová.

DAC měl navrch i po změně stran. Slovácký celek sice brankami nejlepší střelkyně Víchové a Krejčíkové dokázal výsledek zkorigovat, v pohodě hrající domácí tým ale nakonec ještě náskok navýšil na rozdíl patnácti branek.

„Konkurovat Dunajské Stredě je samozřejmě těžké. Je silná, dynamická a rychlá. Každopádně mně se zápas i přes prohru líbil. Nasazení celého týmu bylo pořádku,“ říká Víchová.

Hodonínské házenkářky mají před sebou závěrečné dva zápasy základní části. S fanoušky se rozloučí příští sobotu 17. března, kdy ve sportovní hale TEZA vyzve rovněž čtyřbodovou Porubu. „Zlepšit musíme obranu i celkové nasazení do zápasu,“ míní Zichová.