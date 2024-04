Po dlouhých deseti letech zavítali zápasníci Sokola Hodonín do nizozemského Utrechtu, kde se uskutečnil již 51. ročník Velikonočního turnaje v olympijském zápase.

Úspěšný hodonínský tým. Zleva stojí Roman Žáček, Filip Bartošík, Lukáš Grochál a Tibor Kubík. | Foto: T.J. Sokol Hodonín

„O nesmírné popularitě tohoto mládežnického turnaje svědčí i fakt, že se ho opakovaně účastní například zápasníci z USA, Kanady, Mexika Kyrgyzstánu či Hongkongu,“ upozorňuje organizační pracovník a trenér oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín Jiří Baják.

Že i letošní ročník naplnil parametry evropského turnaje mimořádného rozsahu dokládá jak špičková organizace s maximálním využitím digitalizace, tak i počet startujících závodníků.

Během dvou dnů se na sedmi žíněnkách ve 1201 soubojích celkem představilo 686 borců z 99 oddílů a 24 států.

Hodonínský oddíl na tento turnaj vyslal novou generaci svých zápasníků s cílem navázat na předchozí úspěchy Štěpána Antoše (zlatá medaile) a Martina Gajdíka (bronzová medaile).

„S radostí oznamuji všem sportovním přátelům, že hodonínští sokoli svůj cíl nejen naplnili, nýbrž i překonali poté, co na utrechtských žíněnkách zlatou medaili vybojovali aktuální členové národní reprezentace U20, Filip Bartošík a Lukáš Grochál,“ hlásí nadšeně Baják.

Zlatí medailisté a čeští juniorští reprezentanti. Zleva Lukáš Grochál a Filip Bartošík.Zdroj: T.J. Sokol Hodonín

S velkou elegancí i účinně v Utrechtu zápasil Filip Bartošík, který nenašel přemožitele ve váze do 55 kg v kategorii U20.

„Bartošík během vyřazovacích bojů bavil téměř dva tisíce diváků pohledným zápasnickým stylem, který obsahoval několik chvatů vysoké technické hodnoty, kdy soupeř ztratí úplně kontakt se žíněnkou, je zcela ovládán a překoná křivku velkého oblouku a spadne přímo do nebezpečné polohy na záda,“ líčí Baják.

Na atraktivitě svého zápasnického stylu Bartošík neubral ani v semifinále proti Arturu Gaasovi z německého Meppenu, kterého vybodoval devět nula na technickou převahu.

O zlatou medaili se pak borec ze Slovácka utkal s členem národní reprezentace Saska, Davidem Barthem.

„Kdo čekal vyrovnaný souboj dvou státních reprezentantů, tak se pletl, neboť hodonínský sokol za pět minut a jednu sekundu předčasně ukončil toto klání dalším vítězstvím na technickou převahu, tentokrát v poměru osm nula,“ informuje Baják.

Jako bájný bohatýr se v Nizozemí prezentoval Lukáš Grochál, který zcela suverénně ovládl váhovou kategorii do 60 kg.

„Grochál byl ke svým soupeřům nekompromisní, zápasil tvrdě a čestně. Přesvědčit se o tom mohl i semifinálový soupeř Francouz Rassoul Galbouraev, který skončil již po devětadevadesáti sekundách na lopatkách poté, co Grochál předvedl ukázkový boční přehoz,“ říká Baják.

Ve finále se hodonínský borec střetl s Maďarem Leventem Figem.

I v nejdůležitějším souboji turnaje Jihomoravan ukázal své kvality, když protivníka složil za necelé dvě minuty na lopatky.

„Nutno podotknout, že ač je zápasnická sezóna na samém začátku, tak borec Grochál se může pochlubit již dvěma mistrovskými tituly a zlatou medailí z největšího evropského turnaje,“ prohlásil Baják.

Velmi dobře si počínali i členové věkové kategorie U17 Roman Žáček a Tibor Kubík.

„Tato kategorie zahrnovala tři ročníky, přičemž oba hodonínští borci byli z této skupiny nejmladší,“ upozorňuje funkcionář Sokola.

Žáček parádně zápasil ve váze do 51 kg, ve které se probojoval až k souboji o třetí místo. Soupeřem mu byl Švéd Billy Marques.

Napínavé utkání skončilo až po časovém limitu těsným bodovým vítězstvím švédského borce, což znamenalo, že si Žáček odveze nepopulární, ale cennou bramborovou medaili.

Tibor Kubík se úspěšně představil ve váze do 60 kg, ve které v konkurenci sedmadvaceti závodníků obsadil výborné šesté místo.

Hodonínský šikula musel absolvovat sedm soubojů, ve kterých čtyřikrát zvítězil.

„Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamují všem rodičům a dětem od pěti let, že v rámci probíhající náborové akce si mohou přijít zatrénovat s hodonínskými zápasníky (pondělí, středa, pátek od 15:30 hodin v hodonínské sokolovně,“ dodal Baják.