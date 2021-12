Oddíl zápasu T.J. Sokol Hodonín, který se v rámci mužských kategorií specializuje na řecko-římský styl, jež se od stylu volného zásadně liší nemožností aktivně působit nohama při záběrech na chvaty, vyslal do Prahy své dva nejlepší universály, Igora Stojaníka a Jiřího Procházku.

Oba borci předvedli na pražských žíněnkách vynikající výkon a ziskem stříbrné medaile zaznamenali své dosavadní nejlepší umístění v královské mužské kategorii. Stojaník si ve váze do 65 kg postupně poradil s Adolfem Nitrou i s Josefem Potůčkem, které položil na lopatky.

Ve vítězném rozletu Stojaníka zastavil až jeho finálový soupeř, ukrajinský volnostylařský specialista Maksym Martynovych.

Ani druhý zástupce hodonínské zápasnické školy, Jiří Procházka, se se svými soupeři příliš nepáral. V prvním kole rozdrtil 10:0 na body Mikuláše Juříka z Nového Jičína.

Druhého soupeře Dominika Placára z Prahy položil na lopatky. Skvělou techniku předvedl Procházka v semifinále proti dalšímu pražskému borci Mariánu Gilcovi, kterého porazil 12:2 na technickou převahu. Procházka zaváhal až ve finále, ve kterém po vyrovnaném souboji podlehl na body bronzovému medailistovi z Mistrovství Evropy Vojtěchu Piskořovi ze Sokolu Vítkovice.

Na začátku prosince se svého dlouho očekávaného vystoupení na Mistrovství ČR v zápase ve volném stylu (loni byl šampionát kvůli Covidu zrušen) dočkali i příslušníci věkové kategorie žáků (U15) a juniorů (U20), kteří změřili své síly v Kladně.

Hodonínští borci dokázali ve středních Čechách vybojovat mistrovský titul v obou věkových kategoriích. V žácích opět nenašel přemožitele Alexandr Harca, který zvítězil ve váze do 41 kg. V juniorech, ač věkem stále kadet, suverénně zvítězil Filip Bartošík, který opanoval váhu do 57 kg.

Bartošík, který je aktuálním reprezentantem České republiky, si počínal na žíněnce jako antický řecký zápasník Milón z Krotónu, který zvítězil na pěti po sobě jdoucích olympiádách. Bartošík byl v soubojích rychlý, silný, obratný a mazaný jako liška. Bartošíkovu aktuální formu na vlastní kůži pocítil již jeho první soupeř Erik Baatyrbek z Olympu Praha, který prohrál o deset bodů na technickou převahu.

Stejně dopadl i druhý Bartošíkův protivník Karel Dorňák ze Sokola Vítkovice, který si připsal prohru 2:13. Vzdorovat Bartošíkovu zápasnickému umění nedokázal ani finálový soupeř Tolegenov Abdurahman, který odešel poražen 0:10 na body. Bartošík zaznamenal celkem 33 technických bodů a stal se v přepočtu dosažených bodů na utkání nejtechničtějším borcem turnaje.

Senzační výsledek v podobě bronzové medaile doslova urval Vojtěch Paulus, který se ve váze do 74 kg probojoval až k souboji o třetí místo.

Tento souboj proti několikanásobnému republikovému medailistovi Abdullau Mussagaliyevu z Ústí nad Labem se proměnil v neskutečnou šestiminutovou bitvu, ve které se nakonec z vítězství 5:4 na body radoval talentovaný Paulus.

Poslední letošní mistrovství republiky se uskutečnilo v Ostravě, kde se představili volnostylaři z věkové kategorie mladších žáků (U13) a kadetů (U17).

Ani na tomto turnaji nechyběli hodonínští sokoli, kteří se v silné konkurenci opět dokázali prosadit až na medailové pozice.

O tom, že se v Hodoníně rodí pořádní vazouni, jasně svědčí výsledky dosažené na ostravských žíněnkách. Ve váze do 80 kg mladších žáků řádil Tadeáš Letocha, který ve vyřazovacích soubojích neztratil jediný bod a všechny své soupeře položil na lopatky.

Letocha byl velmi aktivní i ve finále proti Filipu Kouřilovi z Čechovic, bohužel při pokusu o křižní zvrat byl soupeřem zaskočen a prohrál na lopatky.

Smolná prohra Letochu chvilku bolela, ale záhy převládla zasloužená radost ze stříbrné medaile. Ve druhé nejtěžší váhové kategorii kadetů do 92 kg se v dobrém světle předvedl Tomáš Pleša, který bravurně zvládl i souboj o bronzovou medaili, v němž za stavu 8:4 položil na lopatky domácího borce Daniela Drnovského.

Do finále nejtěžší váhy kadetů do 110 kg se probojovali dva hodonínští zápasníci, Tomáš Kotzian a Ladislav Letocha. V tomto klání oddílových parťáků dominoval o rok starší Kotzian, který zvítězil na lopatky, čímž získal zlatou medaili a titul Mistr ČR.

Tímto vítězstvím se Kotzian také zařadil mezi elitní skupinu zápasníků, kteří dokázali v jedné sezóně získat mistrovský titul v obou zápasnických stylech, tedy v řecko-římském a ve volném stylu.

Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamujeme, že velká zápasnická náborová akce bude pokračovat i v lednu 2022. Srdečně zveme všechny rodiče a děti od pěti let k prohlídce fungování oddílu zápasu (pondělí, středa, pátek od 15:30 hodin v hodonínské sokolovně), při které se budete moci setkat se všemi výše uvedenými medailisty.

Zpracoval: Jiří Baják, organizační pracovník a trenér oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín