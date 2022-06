„Velké poděkování patří pořadateli turnaje oddílu zápasu T.J. Sokol Hnidousy-Motyčín, který opět odvedl profesionální práci,“ ocenil organizátory organizační pracovník a trenér oddílu zápasu TJ Sokol Hodonín Jiří Baják.

Zápasníci ze Slovácka, jakožto hrdí sokoli, samozřejmě nemohli na Sokolském poháru chybět, přičemž památku obětí vypálených Lidic uctili nejen účastí, nýbrž také pohledným zápasnickým uměním, které nakonec vedlo k zisku devíti medailí.

K nejúspěšnějším členům hodonínské výpravy patřili příslušníci věkové kategorie U9, kteří dokázali mezi šestnácti zúčastněnými družstvy vybojovat zlatý pohár. Plným počtem pětadvaceti bodů do soutěže družstev přispěli Dominik Lišťák a Antonín Brodacký, kteří zvítězili ve svých váhových kategoriích. Dvacet bodů za druhé místo dodal stříbrný Jan Pecka a patnáct bodů bronzový Matyáš Holický.

Lišťák si ve váze do 35 kg počínal velmi suverénně a svým soupeřům nedal žádnou šanci. „Hladce si poradil i s finalistou Slavomírem Žákem z Havlíčkova Brodu, kterého položil na lopatky,“ upozornil Baják.

S přehledem zápasící Brodacký si ve váze do 39 kg postupně poradil se slovenským borcem Leonardem Gudzmanem i Maďarem Botomdem Molnárem, které položil na lopatky. Ve finále si pak připsal nejrychlejší vítězství, když za třiadvacet sekund položil na lopatky Ondřeje Kubánka z Chomutova.

Těžké boje musel podstoupit v cestě za stříbrnou medailí Jan Pecka, který startoval ve váze do 25 kg.

„Honza svedl čtyři vyrovnané souboje, které trvaly plné čtyři minuty,“ uvedl Baják. V prvním kole hodonínský šikula porazil domácího Antonína Janotu 14:9 na body, ve druhém Vojtěcha Berana z Chrastavy 11:9 a ve třetím Milana Flégra z Prahy 5:0.

„V nervy drásajícím finále se Pecka utkal s Ukrajincem Klimentem Kolevem, se kterým vedl ještě sedm sekund před koncem o jeden bod. O rok starší Kolev však zariskoval a po úspěšné záruči strhl vítězství na svou stranu,“ popsal drama Baják.

Ve váze do 28 kg se na svém teprve druhém turnaji představil Matyáš Holický, který ke každému souboji nastupoval bez bázně a hany a na žíněnce si to velmi užíval. Tento přístup ho dovedl až k souboji o třetí místo, ve kterém na lopatky porazil Bedřicha Požárka z Chomutova.

I ve věkové kategorii U11 si hodonínský zápas připsal medailový úspěch. Bylo to zásluhou Simona Tufa, který ve váze do 43 kg vybojoval bronzovou medaili. Tuf zápasil výborně, když v náročných bojích dokázal porazit Ukrajince Ivana Kramarchuka i Dána Islama Saifa Magormajeva.

V semifinále pak podlehl po vyrovnaném souboji Němci Maximu Lehneisemu 12:17 na body.

Zklamání z prohraného semifinále si Tuf dokonale vynahradil v boji o bronz, ve kterém s převahou na lopatky porazil Jindřicha Hodinu ze Zápasnické akademie Petra Klikoše.

„Váhové kategorie mladších žáků (U13) patřily k těm nejobsazenějším, proto také za čtvrtá místa, které vybojovali Samuel Harca (35 kg) a Michal Prágr (39 kg), musíme složit velkou poklonu,“ prohlásil Baják.

I v mladších žácích však cinkla medaile. Zasloužil se o ni Roman Žáček, který ve váze do 43 kg vybojoval stříbro. Žáček si v Kladně opravdu pozápasil mezinárodně.

Jediný zápas proti Čechovi absolvoval v prvním kole, kde porazil těsně na body silného Erika Hlouška z Borohrádku, který nakonec obsadil třetí místo. Poté již Žáčka čekali jen zahraniční borci z Ukrajiny.

„Timo Marčenka položil na lopatky, příliš se nepáral ani s Iliiou Kolevem, kterého vybodoval 12:2 na technickou převahu. Aby toho mezinárodního měření sil nebylo málo, tak ve finále se proti Žáčkovi postavil o rok starší bratr Iliji, Martyn Kolev, který si nakonec po vyrovnaném boji připsal bodové vítězství,“ popisuje Baják.

Ani žákovská kategorie U15 nezůstala bez cenného kovu poté, co bronzovou medaili ve váze do 85 kg vybojoval Jiří Baják, který nastoupil k soutěžnímu zápasu po dlouhých dvaceti měsících. Baják zaváhal jen v prvním kole proti Adamu Hajnému z Olympu Praha, se kterým prohrál na body. Další své soupeře včetně Filipa Kouřila v boji o bronz položil na lopatky.

Družstvo kadetů (U17) se opírá o spolehlivé výkony Alexandra Harci, který i tentokrát zvítězil ve váze do 45 kg.

Zcela pravidelně sbírá medaile v kadetské kategorii i Tomáš Pleša, který dokázal na kladenských žíněnkách vybojovat stříbrnou medaili ve váze do 92 kg. Pleša si výtečně poradil s domácím zápasníkem Matyášem Korousem i s Martinem Hazuchou z Klášterce nad Ohří, kterým nepovolil získat jediný bod a oba položil na lopatky. Ve finále pak Pleša svedl tvrdý souboj s Danem Pohlodkem z Olympu Praha, kterému podlehl na body.

Ve stejný termín se v rumunském lázeňském městě Buzias konal již desátý ročník mezinárodního Memoriálu Nicolae Grehova v zápase řecko-římském kadetů (U17). Tento turnaj je organizován pod patronací Moldavského zápasnického svazu a navazuje na něj velký mezinárodní výcvikový tábor v zápase.

Letošního ročníku se zúčastnilo 79 národních reprezentantů z Moldavska, Rumunska, Řecka, Švédska, Maďarska, Srbska, Ukrajiny a Česka. Za českou reprezentaci nastoupil i hodonínský borec Filip Bartošík, který ve váze do 51 kg vybojoval senzační stříbrnou medaili.

„Bartošík předváděl vyspělé zápasnické umění, pomocí kterého postupně zdolal na technickou převahu Moldavce Raileanua (9:0) a Řeka Papageorgioua (10:1),“ ocenil Baják.

V semifinále hodonínský borec ukázal, že umí zápasit i takticky, když vydřel těsnou výhru tři jedna nad rumunským reprezentantem Dragaem.

Přemožitele Bartošík našel až ve finále v osobě moldavského reprezentanta Sarmanova, se kterým prohrál na body. Hned po úspěšném turnaji Bartošík zůstává v Temešváru, ve kterém absolvuje čtrnáctidenní tréninkový kemp, a poté se stěhuje do Bukurešti, kde se pokusí v rámci Mistrovství Evropy kadetů obhájit loňské páté místo.

„Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamují všem rodičům a dětem od pěti let, že mají možnost v rámci náborové akce do 24. června se seznámit s fungování oddílu zápasu,“ dodává Baják.

Zájemci mohou přijít do sokolovny v pondělí, ve středu a v pátek od 15.30.