Tento krásný výsledek navíc umocnil hodonínský tým kadetů, který vybojoval v prestižní soutěži patnácti zúčastněných družstev stříbrnou medaili. Lepší byl jen tým TJ PSK Olymp Praha a na třetím místě skončilo silné družstvo bratrů z T.J. Sokol Moravská Ostrava II.

Velkou radost udělal nejen svému trenéru Martinu Vališovi talentovaný zápasník Roman Žáček, který na svém prvním mistrovství suverénně opanoval váhu mladších žáků do 39 kg.

Žáček si bezchybně poradil i s finálovým soupeřem, Janem Beranem z Krnova, kterého porazil 12:0 na body, čímž zvítězil na technickou převahu.

Spokojený musel být i trenér Oldřich Kučera, neboť jeho svěřenec Tomáš Kotzian, doslova vyházel ze žíněnky všechny čtyři soupeře v nejtěžší váze kadetů do 110 kg.

Při finálovém utkání proti Juriju Drjaskabovi z Prahy se pak na žíněnce střetlo 214 kg svalů, přičemž i z toho drsného souboje vyšel vítězně hodonínský sokol Kotzian, který svého soupeře položil na lopatky. Ve váze těch nejsilnějších borců se dokázal prosadit i Tomáš Mráz, který skončil na parádním třetím místě.

Hned vícenásobné veselí zažil na Vysočině velezkušený trenér Lubomír Jurman. Nejdříve se radoval z mistrovského titulu, který si ve váze do 45 kg připsal kadet Alexandr Harca.

A krátce na to byl svědkem nejpohlednějšího, nejtechničtějšího, nejvyrovnanějšího a nejnapínavějšího souboje celého šampionátu, o který se postarali ve finálovém boji váhy do 55 kg jeho svěřenci Lukáš Grochál a Filip Bartošík. Tento souboj členů národního reprezentačního družstva kadetů nakonec pro sebe urval Grochál, který zvítězil 10:9 na body.

Jen o kousek utekl mistrovský titul v kategorii mladších žáků Tiboru Kubíkovi, který v nejobsazenější váze do 52 kg vybojoval stříbrnou medaili, když nestačil jen na o rok staršího Štěpána Daňhela z Krnova, kterému podlehl na body. O zápasnických kvalitách Kubíka svědčí i fakt, že si ve vyřazovacích bojích připsal čtyři vítězství, z nichž byly hned tři na technickou převahu o dvanáct bodů.

V této hmotnostní kategorii se navíc prosadil i svěřenec trenéra Eduarda Oláha, Tomáš Blinka, který vybojoval bronzovou medaili. Hodonínský šikula nezvládl jen semifinálový boj proti pozdějšímu vítězi, přičemž ve zbylých čtyřech střetnutích nezaváhal.

Velkou kvalitu měl Blinkův souboj o třetí místo s již dvojnásobným medailistou z předchozích šampionátů, Nikolasem Doupovcem, kterého po krásné kombinaci přítrh-klekaná záruč položil na lopatky.

Za pohledné zápasnické umění, nebojácný výkon a stoprocentní nasazení si velkou pochvalu zaslouží i zápasníci, kteří skončili těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě. Jsou to Tomáš Pleša, Ladislav Letocha, Samuel Harca a Michal Prágr.

Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně zvou v rámci velké říjnové náborové akce všechny rodiče a děti od pěti let k prohlídce fungování oddílu zápasu (pondělí, středa, pátek od 15:30 hodin v hodonínské sokolovně).

Autor: Jiří Baják, organizační pracovník a trenér oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín