„Bohužel se letos posunul i termín mezinárodního turnaje v srbském Zrenjaninu, který hodonínští zápasníci rádi využívali k rozzápasení se po letní soutěžní přestávce, a tak trenéři úspěšného slováckého oddílu s mírnou nervozitou očekávali ostrý vstup svých svěřenců do druhé poloviny soutěžní sezóny, jež začala v Havlíčkově Brodě Mistrovstvím České republiky U15 a U20 v zápase řecko-římském,“ uvedl organizační pracovník a trenér oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín Jiří Baják.

„Nutno podotknout, že nervozita hodonínských trenérů byla zbytečná, neboť mladí zápasníci vybojovali čtyři tituly mistra republiky, tři tituly vicemistra a dvě bronzové medaile. Navíc v ostře sledované kategorii juniorů U20 vybojovali v prestižní soutěži družstev stříbrné medaile,“ přidává Baják.

Svůj premiérový titul si vybojoval na havlíčkobrodských žíněnkách v žákovské kategorii U15 ve váze do 41 kg Michal Prágr, který se ve finále utkal s Janem Beranem z Krnova. Prágr tento nelehký souboj proti o tři kilo těžšímu soupeři zvládl na jedničku a po dvou rychlých strzích zvítězil čtyři nula.

Jak chutná radost ze zisku mistrovského titulu zažil na Vysočině i další člen žákovské kategorie Roman Žáček, který zvítězil ve váze do 44 kg. Žáček svedl tři náročné čtyřminutové souboje, ve kterých postupně na body porazil Erika Hlouška z Borohrádku, domácího borce Sebastiana Průšu a ve finále pak dvojnásobného mistra republiky Nikolase Volného z Krnova.

„Žáček během celého turnaje skvěle pasoval a navíc předvedl rapidní zlepšení v boji při žíněnce, v rámci kterého dokázal hodit na podbřišní přehoz i svého finálového soupeře, jež je vyhlášeným obranářem,“ říká Baják.

Parádní výkon předvedl v nejobsazenější váze do 62 kg žák David Kubík, který obsadil cenné čtvrté místo. Kubík musel v cestě za nepopulární bramborovou medailí porazit tři soupeře.

V nejnižší juniorské váze do 55 kg má Hodonín svou jistotu v podobě Filipa Bartošíka. Reprezentant Bartošík, který se letos zúčastnil mistrovství Evropy i světa kadetů nezaváhal a v tréninkovém tempu si dokráčel pro svůj další mistrovský titul. Skvěle připravený Bartošík porazil své soupeře, včetně reprezentačního kolegy Filipa Čapky, na technickou převahu o osm bodů, sám jim přitom nedovolil provést jedinou bodovanou techniku.

Slušná generálka. Hokejisté Hodonína na závěr přípravy uspěli ve Velkém Meziříčí

Mistrovsky se s juniorskou kategorií U20 rozloučil Jakub Šimčík, který zvítězil ve váze do 72 kg. Šimčík, který od příštího roku bude startovat v mužích, tak letos získal zápasnický double, neboť v dubnu v Ostravě vybojoval mistrovský titul i v zápase ve volném stylu.

Šimčík, který letos na Mistrovství světa v Sofii vybojoval třinácté místo, měl v Havlíčkově Brodě těžký los.

V semifinále se střetl s dalším reprezentantem Jiřím Čapkem, přičemž toto utkání skončilo nerozhodně osm osm, a o vítězi rozhodlo pravidlo posledního získaného bodu. Ve finále pak Šimčík nastoupil proti vycházející zápasnické hvězdě, reprezentantovi Matěji Šrytrovi z Chomutova.

„Šrytr se brzo po začátku utkání dostal do vedení po krásném křižním zvratu, za který obdržel nejvyšší pětibodové bodové ohodnocení. Po této technice se zkušený Šimčík zdravě naštval a svému mladšímu soupeři jasně ukázal, kdo je králem této váhové kategorie. Hodonínský borec převzal iniciativu, byl rychlejší, silnější a lépe předvídal. První bod získal vytlačením soupeře z pásma aktivity,“ popisuje duel Baják.

„Poté Šrytr zaútočil do pasu soupeře, došlo ke vzájemnému křižnímu úchopu, ze kterého se chomutovský borec pokusil o další křižní zvrat, což však Šimčík vystihl, soupeře předskočil a techniku sám provedl, čímž srovnal skóre. Poté Šimčík potěšil diváky ještě bočním přehozem a efektním zadním suplexem. Po šesti minutách boje, který zvedal diváky ze sedaček, nakonec Šimčík zvítězil čtrnáct sedm na body,“ dodal hodonínský činovník.

Svou úspěšnou premiéru ve vyšší váze do 60 kg zažil Lukáš Grochál, který vybojoval stříbrnou medaili. Přechod do vyšší váhy nečinil účastníku letošního mistrovství Evropy kadetů, Grochálovi, větších problémů.

Grochál suverénně vyhrál svou skupinu a nezvládl jen finálový souboj proti ukrajinskému reprezentantovi Andreyi Ivasivovi, který našel útočiště před válkou v pražském klubu TJ Olymp.

Skvělé druhé místo vybojoval ve váze do 77 kg Martin Paulus, který předvedl skvělou techniku i výbušnou sílu. Těmito zbraněmi ničil své soupeře, přičemž hned dva položil na lopatky, což se v této věkové kategorii vidí jen zřídka. Paulus nestačil jen na národního reprezentanta Matyáše Geržu, se kterým prohrál na body.

Předvedeným výkonem udělali velkou radost celému oddílu zápasníci Adlan Darovtsi a Tomáš Kotzian, kteří startovali ve váze do 97 kg.

„Oba borci, tréninkoví kolegové, předváděli pohledné zápasnické umění a početnému diváckému publiku názorně ukázali, jak zápasí borec, jež prošel pověstnou hodonínskou zápasnickou školou,“ těší nejen Bajáka.

Darovtsis velkým přehledem vyhrál svoji skupinu, když rozdrtil osm nula na body Antonína Jeřábka z Vyšehradu a položil na lopatky Daniela Pohlodka z Olympu Praha.

Šustková odmítla návrat do Mostu, je v Polsku. S přítelem se vidí jednou měsíčně

„Ve finále proti aktuálnímu reprezentantovi Ondřeji Havelkovi pak Adlan ukázal, co znamená zápasit srdcem, když za nepříznivého stavu nula šest, zápas nevypustil a svého bránícího se soupeře naháněl po žíněnce do poslední sekundy. Na vítězství to však nestačilo, a Adlan se musel smířit se skvělou stříbrnou medailí,“ uvedl Baják.

Ve druhé skupině pak řádil Tomáš Kotzian, který nestačil jen na pozdějšího celkového vítěze Havelku. V souboji o třetí místo Kotzian doslova vyučoval, když již v první minutě vypasoval svého soupeře a provedl zahlavák, po kterém si připsal lopatkové vítězství a bral bronzovou medaili.

Hodonínský oddíl uspěl i v nejtěžší váhové kategorii do 130 kg, ve které vybojoval bronzovou medaili Ladislav Letocha.

„Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamují všem rodičům a dětem od pěti let, že mají v rámci probíhající náborové akce možnost se seznámit s fungování oddílu zápasu vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 15:30 hodin v hodonínské sokolovně,“ zve zájemce Baják.