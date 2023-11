Symbolicky v den 105. výročí založení Československé republiky se uskutečnil ve slovenském městě Šamorín mezinárodní mládežnický Memoriál Ladislava Fodora v zápase řecko-římském.

Úspěšná hodonínská výprava. Zleva v zadní řadě stojí Tomáš Blinka, trenér Martin Vališ a Tibor Kubík, zleva v přední řadě Jan Pecka, Matyáš Holický a Simon Tuf. | Foto: TJ Sokol Hodonín

Letošního jedenáctého ročníku se zúčastnilo 165 závodníků ze Slovenska, Česka, Maďarska, Srbska, Ukrajiny a Polska, a tak během celého turnaje nebyla nouze o populární mezinárodní souboje, které jsou vyhledávaným zdrojem srovnání zápasnických stylů, získání nových zkušeností a diváckou pastvou pro oči a ducha.

Oddíl zápasu TJ Sokol Hodonín, který má s pořadatelským klubem ZK Gladiátor Šamorín velmi přátelské vztahy, nevynechal ani jeden z předchozích deseti ročníků a nechyběl ani letos, kdy jeho členové dokázali pod vedením trenéra Martina Vališe vybojovat dvě zlaté medaile, jednu stříbrnou a jednu bronzovou.

Cenné čtvrté místo navíc přidal ve váze do 43 kg v kategorii U13 Simon Tuf.

První zlatou medaili pro hodonínský tým vybojoval ve věkové kategorii U9 (ročník narození 2014, 2015) Jan Pecka, který dominoval ve váze do 30 kg.

„Pecka zaznamenal tři lopatková vítězství, přičemž nejtěžší souboj svedl ve finále proti Benedeku Kovácsovi z maďarského Kaposváru. Oba borci skvěle pasovali, měli rychlé a úspěšné nástupy do chvatů. Jako první šel do vedení Maďar, kterému se povedl výstavní podběh a následné strhnutí za dva body. I další dvojbodová technika zvaná podbřišní přehoz šla za Kovácsem, který se ujal vedení o čtyři body," líčí organizační pracovník a trenér oddílu zápasu TJ Sokol Hodonín Jiří Baják.

Vítěz turnaje v Šamoríně Tomáš Blinka na stupních vítězů.Zdroj: TJ Sokol Hodonín

Za tohoto stavu se Pecka zdravě naštval, a ještě do konce první periody srovnal dvěma nekompromisními strhy na čtyři čtyři.

„O přestávce si Pecka vyslechl pár trenérských rad, které ve druhé periodě boje zkušeně zúročil a po provedení předpisového záhlaváku položil svého soupeře na lopatky," říká Baják.

Jednoznačným vítězem váhy do 68 kg ve věkové kategorii U15 (ročník narození 2008, 2009) se stal na šamorínských žíněnkách nezastavitelný Tomáš Blinka.

„Jeho tělo fungovalo jako dobře promazaný stroj, který řídil výkonný počítač. Blinka všem přítomným ukázal svou sílu, rychlost, rozhodnost a technickou vyspělost, přičemž všechny tři souboje ukončil již v první periodě vítězstvím osm nula na technickou převahu," chválí Baják mladou hodonínskou naději.

Blinka na Slovensku postupně porazil domácího Tamáse Lengyela, Maďara Józsefa Paradiho, a ve finále pak Lukáše Zvolánka z Havlíčkova Brodu.

Prostě suverénní představení vycházející hodonínské hvězdy.

Po smolné sérii čtvrtých a pátých míst v předchozích turnajích se konečně k velké radosti všech členů hodonínského týmu prosadil na medailové pozice další příslušník kategorie U9 Matyáš Holický, který ve váze do 33 kg vybojoval parádní stříbrnou medaili.

Holický si ve vyřazovací části počínal zcela neohroženě, když na lopatky porazil Slováka Zsolta Kántora i Maďara Fayda Feriho. Zaváhal až ve finále proti Ukrajinci Vasylu Harasimu, se kterým prohrál na body.

V pořadí čtvrtou medaili pro hodonínský zápas v Šamoríně vybojoval Tibor Kubík, který ve váze do 62 kg kategorie U15 skončil na třetím místě.

„Představitelé TJ Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamují všem rodičům a dětem od pěti let, že v rámci probíhající náborové akce si mohou přijít zatrénovat s hodonínskými zápasníky, a to v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 15:30 hodin v hodonínské sokolovně. Triko, kraťase a čistou sportovní obuv s sebou," zve Baják nové adepty.