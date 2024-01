Již počtvrté za sebou začala národní zápasnická sezóna v nejvýchodnějším městě České republiky, Jablunkově, kde místní zápasnický klub uspořádal mezinárodní mládežnický turnaj O zlaté jablko.

Družstvo TJ Sokol Hodonín v Jablunkově. | Foto: TJ Sokol Hodonín

V rámci letošního ročníku, který se opět nesl v přátelské atmosféře šesti historických evropských národů Čechů, Moravanů, Slezanů, Slováků, Poláků a Ukrajinců, se představilo 168 borců ze 16 oddílů.

„Novinkou oproti předchozím ročníkům bylo, že členové nejmladší věkové kategorie „přípravek“ zápasili volným stylem, ve kterém je povoleno provádět chvaty na soupeřovo celé tělo, a to jak pažemi, tak nohama. Členové žákovských kategorií pak zápasili klasickým, řecko-římským stylem, ve kterém je dovoleno vést útok na soupeřovu horní část těla pažemi, hlavou nebo trupem a dolní končetiny nesmějí při záběrech na chvaty aktivně působit,“ informuje organizační pracovník a trenér oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín Jiří Baják.

Na této mezinárodní zápasnické show nemohl chybět ani oddíl zápasu ze Slovácka , který do bojů vyslal mimo svých elitních žáků i nováčky z nejmladší věkové kategorie U7 a U9, kteří zde absolvovali své první soutěžní souboje.

„Nutno podotknout, že kromě odvahy a nesmírné bojovnosti naši nováčkové předvedli i zdatné základy zápasnického umění, což některé z nich vyneslo až na medailové pozice,“ těší nejen Bajáka.

Ve váze do 25 kg kategorie U7 si vybojoval svou první medaili Adam Braun, který skončil na třetím místě. Ve stejné věkové kategorii ve váze do 28 kg pak uspěli hned dva Hodoňáci.

Adam Sedlák po krásných bojích vybojoval stříbrnou medaili a Tobiáš Tomšej vyzápasil bronz.

Největšího úspěchu z nováčků dosáhl Thomas Jurkovič, který zvítězil ve váhové kategorii do 31 kg, když ve čtyřminutovém nervydrásajícím finále porazil Richarda Maslo z Dukly Trenčín na body v poměru 21:18.

Za předvedené výkony byli oceněni v kategorii největší bojovník nováčkové Vítězslav Malina a Patrik Jaborník. V kategorii nejtechničtější nováček pak uspěli Tomáš Kalužík a Kryštof Režňák.

V kategorii U15 dominoval ve váze do 62 kg Tibor Kubík, který ve čtyřech vítězných utkáních nasbíral ohromujících 46 technických bodů. Kubíkovi nedokázal výrazněji vzdorovat ani jeho finálový soupeř, Jaroslav Solín z Dukly Trenčín, kterého hodonínský šikula položil za stavu pět nula na lopatky.

Hned dva suverénní vítěze měl hodonínský oddíl v kategorii U11. Byli to Antonín Brodacký a Jan Navrátil. Talentovaný Brodacký opanoval váhu do 47 kg, ve které zaznamenal tři vítězství. Překvapivě snadno si Brodacký poradil i s volnostylařským specialistou, Theodorem Brožem z Nového Jičína, kterého položil za stavu 5:0 na lopatky.

Jan Navrátil musel cestou za zlatou medailí ve váze do 52 kg porazit čtyři soupeře. „Skvěle vytrvalostně a fyzicky vybavený Navrátil přidal na jablunkovských žíněnkách i pohledné zápasnické umění a všechny své soupeře položil na lopatky, přičemž sám na sobě nedovolil provést jedinou bodovanou techniku,“ vyzdvihuje Baják.

Ve stejné váze dokázal vybojovat bronzovou medaili Michael Mňuk, pro kterého to byl první turnaj ve své začínající sportovní kariéře.

Velmi dobře si vedl po přechodu do vyšší věkové kategorie U11 Jan Pecka, který ve váze do 31 kg vybojoval bronzovou medaili. Pecka v boji o bronz dokázal na lopatky porazit Adama Taricse z TJ AC Nitra.

Hodonínským zápasníkům se dařilo i v kategorii U13, kde stříbrnou medaili ve váze do 43 kg získal Simon Tuf.

"Skvěle připravený Tuf prošel hladce vyřazovací fází, ve které porazil tři soupeře. Ve finále se pak utkal s Ukrajincem Mykhailo Bachkalovem, kterému podlehl na body,“ líčí Baják.

Ziskem bronzové medaile přispěl do soutěže družstev i Jaroslav Lokos, zápasící ve váze do 63 kg.

Parádní individuální výkony hodonínských sokolů se promítly do prestižní soutěže družstev, ve které oddíl zápasu T.J. Sokol Hodonín obsadil třetí místo.

Na prvním místě skončilo družstvo TJ Jiskra Havlíčkův Brod a trofej v podobě zlatého jablka za druhé místo převzali zápasníci Dukly Trenčín.

„Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamují všem rodičům a dětem od pěti let, že v rámci probíhající náborové akce si mohou v pondělí, ve středu a v pátek přijít zatrénovat s hodonínskými zápasníky. Začátek je vždy v 15:30 hodin v hodonínské sokolovně-triko, kraťase a čistou sportovní obuv s sebou,“ zve nové zájemce o tento atraktivní úpolový sport Baják.