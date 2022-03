„Parádně zorganizovaný turnaj měl jedinou kaňku na kráse v podobě zvoleného termínu konání, který zasahoval do jarních prázdnin Jihomoravského kraje, což vyřadilo z účasti hned šest hodonínských borců, jež ve stejný čas absolvovali rodinnou dovolenou,“ upozornil organizační pracovník a trenér oddílu zápasu TJ Sokol Hodonín Jiří Baják,

I tak se oslabení hodonínští sokoli předvedli na ostravských žíněnkách na výbornou, když dokázali vybojovat čtyři mistrovské tituly, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.

O tom, kdo je králem váhy do 55 kg v kategorii kadetů nenechal nikoho na pochybách Lukáš Grochál, který opět po roce suverénně zvítězil a obhájil titul národního šampiona.

Člen národní reprezentace Grochál nejdříve porazil na technickou převahu Filipa Lípu z Chomutova, a poté udělal krátký proces ze souboje proti Abidinu Ramazanovi z Olympu Praha, kterého položil v třicáté sekundě na lopatky.

Mistr České republiky Lukáš Grochál v červeném dresu. Foto: TJ Sokol HodonínZdroj: TJ Sokol Hodonín

„Ve finále se pak utkal s domácím borcem Zdeňkem Kubalou, který je vycházející hvězdou ostravského zápasu, o čemž svědčí zisk mistrovského titulu v žácích z loňského roku a cenné prvenství na populárním mezinárodním turnaji v ukrajinském městě Dolyna. Jak se ukázalo, tak Kubala je navíc i miláčkem ostravského fanklubu, který ho ve finále mocně povzbuzoval. I přes bouřlivou podporu diváků však talentovaný Kubala neměl proti hodonínskému borci Grochálovi žádnou šanci a již v první minutě prohrál na lopatky,“ uvedl Baják.

Ani na tomto šampionátu nenašel svého přemožitele kadet Alexandr Harca, který ve váze do 45 kg obhájil zlatou medaili. „Harca je již dvě sezony bez porážky,“ upozorňuje Baják.

Hodonínské barvy jasně zářily i při předávání mistrovského titulu v královské váhové kategorii kadetů do 110 kg, ve které zvítězil Ladislav Letocha.

„Cesta k již třetímu titulu byla pro Letochu jistě nejtěžší,“ říká Baják.

„Zejména ve finálovém souboji proti loňskému mistru republiky Filipu Seidlovi z pražského Olympu se Letocha vydal z posledních sil. Fyzicky velmi dobře připravený Seidl vedl v poslední minutě čtyři tři, přičemž značně vyčerpaný Letocha, pomýšlel-li na zlato, musel z každou cenu bodovat. Podařilo se mu to dvacet sekund před koncem souboje, kdy zaútočil do pasu soupeře a provedl křižní zvrat, čímž zvítězil sedm čtyři,“ popisuje.

V mladších žácích předvedl vyspělé zápasnické umění Tibor Kubík, který zvítězil ve váze do 57 kg.

Kubík prošel naprosto hladce vyřazovacími boji ve skupině, přičemž neztratil jediný bod. Ve druhé skupině si stejně neohroženě vedl Gaspar Sánchez ze Sokolu Hnidousy-Motyčín, a tak se očekávalo vyrovnané finále.

„Finálová očekávání byla naplněna měrou vrchovatou a diváci viděli atraktivní a do poslední chvíle otevřený souboj, který byl ozdoben řadou strhů a podběhů. Po čtyřech minutách vyčerpávajícího boje se ukazatel skóre zastavil na stavu pět čtyři pro hodonínského šikulu. Kubík si tak připsal svůj první mistrovský titul, čímž napodobil svou matku Andreu a otce Viktora, kteří jsou několikanásobnými zápasnickými mistry republiky,“ připomněl Baják.

Jen o pověstný vlásek utekl mistrovský titul v kategorii mladších žáků Michalu Prágrovi, který v silně obsazené váze do 35 kg vybojoval stříbrnou medaili. „Jeho souboj o zlato je z kategorie těch, kterým říkáme smolné,“ poznamenal známý funkcionář.

Prágr se totiž s přehledem probojoval do finále, ve kterém skvěle zápasil proti Jakubovi Bartoňkovi z Olomouce.

Mladý Hodoňák si postupně vypracoval náskok o sedm bodů a vše se zdálo rozhodnuté. Bohužel pětatřicet sekund před koncem Prágr špatně došlápl, na což soupeř pohotově zareagoval výpadem, ze kterého provedl sekaný záhlavák a zvítězil na lopatky.

Na nedostatečnou soutěžní praxi zaviněnou pandemií covidu-19 doplatil mladší žák Roman Žáček, který ve váze do 43 kg vybojoval bronzovou medaili. Žáček prohrál těsně dva nula na body hned v prvním kole s pozdějším celkovým vítězem Nikolasem Volným z Krnova. Poté se Žáčkův výkon zlepšoval každým utkáním a vyvrcholil v souboji o třetí místo, ve kterém porazil čtrnáct šest Tadeáše Fikara z Havlíčkova Brodu.

„Průběh bojů vedoucích k zisku mistrovského titulu, si zpravidla zápasník pamatuje na věky. Rovněž tak se nezapomíná na svůj první soutěžní boj na premiérovém turnaji,“ říká Baják.

Úspěšná výprava z Jablunkova. Zleva stojící Šimon Kocmánek, trenér Radek Lišťák, Tomáš Blinka, Simon Tuf, Filip Machálek, trenér Eduard Oláh a vítěz Dominik Lišťák, zleva dřepící Jan Navrátil, Jan Pecka a Matyáš Holický. Foto: TJ Sokol HodonínZdroj: TJ Sokol Hodonín

A právě hned čtyři hodonínští borci z věkové kategorie osmi a devítiletých zažili svou soutěžní premiéru na mezinárodním turnaji O zlaté jablko, který se konal v Jablunkově.

Na tomto turnaji startovalo 140 závodníků z Česka, Polska a Slovenska. S radostí můžeme oznámit, že nastupující generace hodonínských zápasníků ve složení Jan Pecka, Matyáš Holický, Jan Navrátil a Dominik Lišťák předvedli úctyhodný výkon.

Na žíněnce se rvali jako lvi, vítězili, prohrávali, plakali, smáli se, a na konci dlouhého dne si mohli oslavně plácnout s trenérem Eduardem Oláhem.

Po třech vítězstvích si zlatou medaili vybojoval Dominik Lišťák (35 kg). Z bronzové medaile se radovali Jan Pecka (25 kg) a Jan Navrátil (39 kg).

Házenkářky Hodonína podlehly Porubě o čtyři branky, rozhodly reprezentantky

Ve svém prvním souboji ve váze do 28 kg zvítězil a nakonec páté místo obsadil Matyáš Holický.

Vůbec špatně si nevedli ani starší kolegové.

V kategorii U11 se ve váze do 43 kg prosadil Simon Tuf, který získal stříbrnou medaili. V kategorii mladších žáků na třetím místě skončili Filip Machálek (39 kg) a Tomáš Blinka (62 kg). Bramborovou medaili si ze slezských žíněnek odvezl Šimon Kocmánek.

„Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně zvou v rámci velké březnové a dubnové náborové akce všechny rodiče a děti od pěti let k prohlídce fungování oddílu zápasu. Tréninky jsou v pondělí, ve středu a v pátek od 15.30 hodin v hodonínské sokolovně,“ dodává Baják.