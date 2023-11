Již po čtrnácté se na konci října uskutečnil v srbském městě Kanjiža mezinárodní mládežnický Memoriál Ference Čabu v zápase řecko-římském.

Hodonínský zápasník Jan Pecka na stupních vítězů. | Foto: TJ Sokol Hodonín

Oddíl zápasu TJ Sokol Hodonín se vzhledem k znovuzavedení policejních kontrol na téměř všech státních hranicích dlouho rozhodoval, zda se na turnaj vypraví. Nakonec po poradě s rodiči bylo dohodnuto, že se náš oddíl turnaje zúčastní.

„Pět set kilometrů dlouhá cesta tam proběhla bez velkých komplikací, přičemž k překročení stěžejní maďarsko-srbské hranice byl použit malý hraniční přechod Bački Vinogradi s minimální čekací dobou. Bohužel kvůli omezené provozní době tohoto přechodu se muselo při cestě domů jet přes dálniční přechod Horgoš, kde naše výprava strávila přes čtyři hodiny. I tak jsme se vrátili na naše krásné Slovácko s dobrou náladou ze zisku tří medailí a s příjemnými pocity, neboť absolvovaný turnaj byl na špičkové evropské úrovni,“ říká organizační pracovník a trenér oddílu zápasu TJ Sokol Hodonín Jiří Baják.

Své síly v Srbsku poměřilo 214 borců ze 14 evropských států, kteří se museli vměstnat do pouhých devatenácti váhových a věkových kategorií, což zajistilo vysokou konkurenci.

Hodonínská výprava přivezla do Srbska i svoji největší hvězdu, člena juniorské státní reprezentace U20 Filipa Bartošíka, který na letošním juniorském mistrovství Evropy ve Španělsku vybojoval ve váze do 55 kg v zápase v řecko-římském cenné osmé místo.

„Bartošík v posledním měsíci absolvoval speciální kondiční přípravu, jejíž cílem bylo dohnat tréninkové manko a vybudovat tři kilogramy ztracené svalové hmoty, způsobené těžkou virózou,“ upozorňuje Baják.

Reprezentant ČR Filip Bartošík se svým trenérem Lubomírem Jurmanem.Zdroj: TJ Sokol Hodonín

Autorem kondiční přípravy byla česká zápasnická legenda, hodonínský odchovanec a Mistr Evropy z roku 2001, Petr Švehla, který se v současné době věnuje kondiční přípravě vrcholových hokejistů. „Petr odvedl jako vždy skvělou práci, Filip dodržel pod dohledem svého trenéra Lubomíra Jurmana tréninkový plán do posledního puntíku a úspěch se dostavil hned na srbských žíněnkách,“ těší Bajáka.

Konkurence byla na turnaji v Kanjiži opravdu veliká, vždyť Bartošík musel cestou za zlatou medailí porazit pět soupeřů, a nutno dodat, že všechna vítězství byla impozantní.

„Bartošík nepovolil svým soupeřům provést jedinou bodovanou techniku, přičemž sám všechny porazil osm nula na technickou převahu, čímž se současně stal nejtechničtějším borcem celého turnaje,“ hlásí Baják.

Hned v prvním kole hodonínský talent porazil člena srbské reprezentace, Marka Dukiče. Ve druhém kole opět změřil síly se srbským zápasníkem, kterým byl tentokrát Tomislav Tasič z Bělehradu. Ve třetím kole Bartošík nedal šanci obávanému maďarskému borci Milanu Rodekovi.

Děsivý zkrat. Hráč Tvrdonic inzultoval rozhodčího, duel I. B třídy se nedohrál

Když se ani Ukrajinci Andreji Tytyshovi nepodařilo zastavit hodonínskou mašinu, bylo jasné, že se ve finále Bartošík utká s osmým nejlepším Evropanem v kategorii kadetů z letošního kontinentálního šampionátu, českým reprezentantem, Radovanem Šnajdrem z Ostravy.

„Šnajdr ve finále předváděl pohledné zápasnické umění, dobře se pohyboval po žíněnce a úspěšně odrážel nástupy s chutí útočícího Bartošíka. Zkušenější Hodoňák zápasil trpělivě, hledal slabé místo v obraně protivníka Šnajdra, které nakonec našel, když po krásném strhu využil dobrého záběru trupu a ruky a provedl tři podbřišní přehozy, což znamenalo suverénní vítězství na technickou převahu a zisk zlaté medaile,“ líčí Baják.

Premiérový turnaj na žhavých balkánských žíněnkách zažil v žákovské kategorii (U15) Tomáš Blinka, který již před odjezdem na soutěž vyjadřoval radost z možnosti utkat se se zahraniční konkurencí. Jeho přání bylo vyslyšeno, neboť Blinka svedl čtyři mezinárodní souboje.

„V prvním zápase si poradil se Slovákem Pýchou sedm jedna na body. Druhým soupeřem byl Bulhar Hovatimjan, kterého Blinka vybodoval na technickou převahu osm nula. Nejtěžší souboj Blinka absolvoval v semifinále proti srbskému borci Aksentijeviči, se kterým prohrál o tři body. Skvělý soustředěný výkon Blinka předvedl i v utkání o bronzovou medaili, ve němž nedal šanci Rumunu Andresovi, kterého již v první periodě porazil dvanáct čtyři na technickou převahu,“ říká Baják.

Velký zážitek, cenné zkušenosti a bronzovou medaili si ze severu srbské Vojvodiny odvezl nejmladší člen hodonínské výpravy Jan Pecka, který startoval ve váze do 30 kg v kategorii U9.

I Pecka si ve vyřazovacích bojích počínal zcela neohroženě, když postupně porazil Rakušana Laubensteina 10:2, a poté 12:4 Chorvata Michaela.

Přesun mezi rivaly. Baník získal druhého nejproduktivnějšího hráče Kopřivnice

Strhující zápas, který zvedal diváky ze sedaček, Pecka svedl v semifinále proti domácímu borci Trniničovi.

„Toto do poslední sekundy napínavé utkání, ve kterém přišel trenér Eduard Oláh o hlasivky, pro sebe nakonec urval miláček diváků Trninič, jenž zvítězil o pouhé dva body,“ uvedl funkcionář Sokola.

Hodonínský šikula Pecka pak utišil svůj žal v souboji o třetí místo, ve kterém nastoupil proti dalšímu Srbovi Čuričovi.

„Nutno podotknou, že i tento střet byl nervy drásající, neboť vedení se přelévalo ze strany na stranu. V poslední minutě byl stav nerozhodný 8:8, ale podle pravidla posledního získaného bodu by zvítězil Srb. Tedy Pecka musel bodovat, což se mu také podařilo, když po bezchybném přítrhu poslal soupeře k zemi a zvítězil o dva body,“ prohlásil Baják.

Ve velmi dobrém světle se na tomto těžkém turnaji ukázal i další člen věkové kategorie U9 Matyáš Holický, který po dvou vítězstvích a dvou porážkách ve váze do 33 kg vybojoval parádní páté místo. Vzorně svůj oddíl reprezentovali i Simon Tuf a Tibor Kubík, kteří skončili na šestém místě.

„Představitelé TJ Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamují všem rodičům a dětem od pěti let, že v rámci probíhající náborové akce si mohou přijít zatrénovat s hodonínskými zápasníky (pondělí, středa, pátek od 15:30 hodin v hodonínské sokolovně-triko, kraťase a čistou sportovní obuv s sebou),“ zve nové zájemce o úpolový sport Baják.