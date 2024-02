Až do první únorové soboty si museli na svůj vstup do nové soutěžní sezóny počkat příslušníci věkové kategorie kadeti (U17), kteří se v Ostravě zúčastnili Mistrovství České republiky v zápase řecko-římském.

Medailisté Tomáš Blinka a David Kubík s trenérem Lubomírem Jurmanem. | Foto: TJ Sokol Hodonín

„Kolize termínu konání národního šampionátu s jarními prázdninami v Jihomoravském kraji a gradující virová epidemie bohužel způsobily to, že oddíl zápasu TJ Sokol Hodonín mohl na tuto vrcholnou akci vyslat pouhé dva zápasníky,“ uvedl organizační pracovník a trenér oddílu zápasu TJ Sokol Hodonín Jiří Baják.

Nutno podotknout, že hodonínští vyslanci nebyli žádná ořezávátka, ale již ostřílení medailisté z republikových šampionátů, Tomáš Blinka a David Kubík.

Aby smůly nebylo málo, tak oba hodonínští borci startovali ve stejné váze do 65 kg, ale naštěstí každý v jiné skupině, což při snovém scénáři umožňovalo, že se oddíloví parťáci mohou utkat o zlato.

O tom, že se sny neplní jen o Vánocích, ale i v případech, kde je vůle, odhodlání a tvrdá dřina, se na ostravských žíněnkách jasně přesvědčili oba hodonínští sokoli poté, co se probojovali do vysněného finále.

„Ve váze do 65 kg startovalo dvanáct zápasníků, kteří podle losu byli rozděleni do dvou šestičlenných skupin, ve kterých se zápasilo systémem každý s každým, přičemž dvě porážky znamenaly vyřazení. Podle tohoto klíče museli cestou do finále oba Hodoňáci vybojovat čtyři vítězné souboje,“ líčí Baják.

Těžký úděl Blinkovi nadělilo losování, které mu mimo jiné do skupiny přiřadilo loňského bronzového medailistu Josefa Martínka z Krnova, obhájce titulu Jakuba Charváta z Ostravy a stříbrného medailistu Davida Pýchu z Prahy. Blinka se nejlepších českých zápasníků nezalekl a jednoho po druhém vyřídil. Martínka vybodoval osm nula na technickou převahu, Charváta porazil těsně na body osm šest a Pýchu položil na lopatky.

Nedvědický bojuje o místo v Mutěnicích. Pustí ho Milotice?

Ve druhé skupině Kubíkovi zase komplikovali cestu do finále zejména zahraniční zápasníci Andrii Serbin a Abi Ramazanov, kteří hostují v pražském Olympu.

Kubík si však počínal velmi zkušeně, když nejprve po velkém boji porazil Ramazanova sedm pět na body, a pak ve čtvrtém rozhodujícím utkání Serbina sedm nula, čímž se stal vítězem své skupiny.

„Čistě hodonínské finále mezi Blinkou a Kubíkem přilákalo velkou pozornost mezi nezaujatými trenéry i početným obecenstvem. Čtyřminutový souboj probíhal v ostrém tempu a oplýval vysokou zápasnickou kvalitou,“ popisuje Baják.

Naprosto vyrovnaný souboj pro sebe nakonec urval Tomáš Blinka, který zvítězil o tři body a stal se novým Mistrem České republiky.

„Výborně zápasící David Kubík si ziskem stříbrné medaile vylepšil své republikové maximum, přičemž jeho sportovní kariérní růst má parádní parametry,“ upozorňuje Baják.

V tradičním termínu na konci ledna se uskutečnil další ročník největšího a nejprestižnějšího dánského turnaje Kolding Cup v olympijském zápase.

Letos se na sedmi žíněnkách v přístavním městě Kolding představilo celkem 397 zápasníků z 61 oddílů a 11 států.

Hodonínský oddíl na turnaj vyslal dva zkušené borce, nedávného juniorského reprezentanta Jakuba Šimčíka a aktuálního juniorského reprezentanta Lukáše Grochála. Oba startovali v elitní kategorii seniorů.

OBRAZEM: Přestřelka. V duelu Mutěnic se Šaštínem padlo dvanáct gólů

Šimčík předvedl ve váze do 77 kg kvalitní výkon, který ho vynesl na páté místo. Ještě lépe si v rámci mezinárodního srovnávání sil počínal věkem stále junior, Lukáš Grochál, který ve váze do 60 kg vybojoval senzační stříbrnou medaili.

„Grochál v prvním kole suverénním způsobem vyřídil Islama Akhmadova z Kyrgyzstánu, kterého položil za 38 sekund na lopatky. Dlouho Grochálovi nevzdoroval ani druhý soupeř, Nor Brage Saether, který rovněž prohrál na lopatky. Ve vyrovnaném finále pak Grochál nestačil na švédského reprezentanta, Hugo Jörgensena, kterému podlehl na body,“ říká Baják.

„„Představitelé TJ Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamují všem rodičům a dětem od pěti let, že v rámci probíhající náborové akce si mohou přijít v pondělí, ve středu a v pátek od 15.30 zatrénovat s hodonínskými zápasníky,“ dodal Baják.