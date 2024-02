Ve velké formě vstoupil do letošní soutěžní sezony hodonínský zápasník Jan Navrátil, který po vítězství v Jablunkově kraloval i v Kladně na mezinárodním Memoriálu Josefa Korycha a Antonína Zemana v zápase řecko-římském.

Zleva stojící David Kubík, trenérka Andrea Kubíková a Tibor Kubík. | Foto: TJ Sokol Hodonín

V rámci letošního ročníku se na kladenských žíněnkách představilo 123 borců ze šestnácti českých, německých, polských a maďarských oddílů.

Hodonínský talent Navrátil si v této silné konkurenci počínal jako ostřílený borec a v kategorii U11 ve váze do 52 kg suverénně zvítězil.

„V prvním kole si Navrátil připsal již za devatenáct sekund lopatkové vítězství proti Maxmiliánu Matýskovi z Chomutova. Ani svalnatá postava nepomohla k úspěchu Maďaru Györgymu Drágovi, se kterým Navrátil hodil záruč, a poté ho pomocí dánské páky položil na lopatky, přičemž celý souboj trval 33 sekund. Ani finálový soupeř, Dominik David z Borohrádku, hodonínskému sokolovi moc nezavařil. Toto finálové utkání totiž Navrátil ukončil za osmdesát sekund křižním porazem a dalším lopatkovým vítězstvím, za což byl odměněn velkou zlatou medailí,“ líčí organizační pracovník a trenér oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín Jiří Baják.

Právem pyšni mohou být bývalí několikanásobní mistři republiky v zápase, manželé Andrea a Viktor Kubíkovi na své syny Tibora a Davida, kteří na mistrovství České republiky v zápasení volným stylem ve Vítkovicích vybojovali v kategorii U17 bronzové medaile.

Krejčíková rozhodla duel ve Zlíně: Vymodlený gól. Stále hraje za dva týmy

„Matka Andrea měla navíc tu čest vše sledovat z pozice trenérky, do které byla oddílem pro tento turnaj nominována,“ uvedl Baják.

Mladší z bratrské dvojice Tibor startoval ve váze do 60 kg, v níž nestačil jen na Nikolase Doupovce z Ostravy, kterému ve vyrovnaném semifinále po velkém boji podlehl na body.

„Nutno říct, že prohra Tibora velmi mrzela. Po této prohře užitečně zapůsobilo spojení rolí matky a trenérky, neboť Andrea smutného Tibora před soubojem o třetí místo psychicky narovnala,“ upozorňuje Baják.

V klání o bronzovou medaili se Tibor Kubík utkal s volnostylařským specialistou Denisem Kolářem ze Slavoje Plzeň.

„V tomto pohledném utkání, které bylo ozdobeno spoustou zápasnické techniky, nakonec na body v poměru deset šest zvítězil Tibor Kubík a radoval se z další republikové medaile,“ pronesl Baják.

OBRAZEM: Kopřivnice v Hodoníně vzdorovala. Výhru v prodloužení trefil Hložánek

Téměř bezchybný David Kubík si vyzápasil bronzovou medaili ve váze do 65 kg, ve které zaváhal jen proti pozdějšímu celkovému vítězi, Ondřeji Charvátovi z Ostravy.

„V boji o bronz David nastoupil proti zkušenému Davidu Stoklasovi z Holýšova. Tento napínavý souboj pro sebe nakonec urval Kubík, který zvítězil o pouhý jeden bod,“ uvedl Baják.

„Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamují všem rodičům a dětem od pěti let, že v rámci probíhající náborové akce si mohou přijít zatrénovat s hodonínskými zápasníky (pondělí, středa, pátek od 15:30 hodin v hodonínské sokolovně),“ dodal Baják.