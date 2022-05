V Česku míří mnohem výš. Že by prohrál druhé finále v řadě, si nepřipouští, byť nebude moct využít služeb zahraničních posil.

Semifinále play off extraligy žen:

2. zápas: SKST PLUS Hodonín A – SVS Hradec Králové 5:1

Výsledky: Partyková – Olesja Stachová 3:2 (-8,-12,6,10,5), Ševčíková – Bártová 3:0 (2,2,3), Záděrová – Kubátová 1:3 (6,-5,-9,-6), Ševčíková – Stachová 3:1 (-8,9,3,9), Partyková – Kubátová 3:1 (4,-9,13,7), Záděrová – Bártová 3:1 (7,3,-7,9).

1. zápas: SVS Hradec Králové – SKST PLUS Hodonín A 1:5

Výsledky: Stachová – Ševčíková 0:3 (-9,-10,-7), Kubátová – Partyková 2:3 (-10,9,-8,7,-4), Bártová - Grofová 0:3 (-7,-3,-5), Kubátová – Ševčíková 3:1 (-5,8,6,7), Stachová – Grofová 2:3 (-8,9,-6,7,-7), Bártová – Partyková 0:3 (-3,-4,-6).

Sakura Moriová ani Tetyana Bilenková, které slováckému celku vypomáhaly v Evropě, totiž nejsou na soupisce pro extraligu, trenér Jaroslav Mikeska se tak musí spolehnout na kvarteto Partyková, Ševčíková, Grofová a Záděrová.

O nasazení prvních dvou hráček nikdo nepochybuje, otazník visí nad třetím jménem. Záděrová má totiž zdravotní problémy, když dlouho laborovala s bolavým ramenem, Grofová se do formy dostává po porodu. „Holky ještě nejsou stoprocentně připravené, ale týmu mají co dát. Ať nastoupí kterákoliv z nich, určitě to zvládne,“ je nepochybuje marketingový manažer hodonínského klubu Ondřej Lapčík.

V semifinále s Hradcem Králové neměly Jihomoravanky problémy. Oba duely ovládly jasně 5:1. „Nečekali jsme, že se utkáme s Hradcem. Favoritem bylo Dobré, které to ale nezvládlo, což nám ale vyhovovalo. Nechci nijak snižovat kvalitu soupeře z východních Čech, ale pro nás to byl nejschůdnější soupeř. Obě utkání jsme měli pod kontrolou. Sice některé zápasy byly až na pět setů, ale celkově jsme byli lepší a zaslouženě postoupili,“ uvedl Lapčík.

Dozadu se stolní tenistky Hodonína už neohlížejí, před sebou mají vrchol sezony, poslední souboje.

Motivace je jasná, patnáct mistrovských titulů jen tak někdo v Česku nezískal. Další triumf je žene dopředu.

„Už před sezonou jsme si řekli, že chceme soutěž vyhrát, vrátit se zpátky na trůn, ze kterého nás loni sesadila Břeclav. Před rokem jsme to nezvládli, letos k tomu máme dobře našlápnuto,“ cítí Lapčík.

V cestě ale stojí nepříjemný protivník. Moravský Krumlov skončil po základní části druhý, v sestavě má rovněž špičkové hráčky.

Vždyť třeba Bernadett Bálintová nedávno porazila Sofii Polcanovou, což je stolní tenistka světového kalibru. Slušnou výkonnost si drží i Jekatěrina Černavskaja, zlobit může i Nikita Petrovová.

Hodonínský junior Šimčík je novým mistrem republiky v zápasení volným stylem

„Samozřejmě čekáme těžší sérii než s Hradcem Králové. Krumlov hrál dobře už v základní části a formu udržel i v play-off. Záležet bude hlavně na výkonech zahraničních hráček. Obě mají opravdu svoji kvalitu. Nebude to jednoduché, budeme se muset hodně a poctivě připravit,“ říká Lapčík.

Hodonín spoléhá ve finále na domácí prostředí a skvělé fanoušky.

„Určitě je obrovská výhoda, že začínáme doma. Loni to byl klíčový aspekt, protože jsme vyhráli jenom před vlastním publikem, ale v Břeclavi nám to nešlo. Hlavně Markéta Ševčíková to v tamní malé hale měla složité, protože jí chyběl prostor. Nyní to bude podobné,“ tuší.

Hodonínský klub se snaží přilákat fanoušky do hlediště nejenom na skvělý stolní tenis, ale i příjemný bonus v podobě občerstvení. „Každý divák obdrží zdravou svačinku,“ hlásí s úsměvem Lapčík.