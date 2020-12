Nominaci měla prakticky jistou také zkušená křídelnice Kristýna Mika (za svobodna Salčáková), bývalá opora veselských „panenek“, která momentálně působí v druhé francouzské lize. Tu však do Dánska nepustilo zraněné koleno, které ji trápí dlouhodobě. „Přitom v poslední době jsem se cítila docela dobře. Individuální kondiční příprava mi nedělala problémy. Pak jsem se ale v klubu pokusila vrátit k házenkářským tréninkům a opět se to zhoršilo. Postupně až tak, že se mi koleno několikrát zcela zablokovalo. Neúčast na šampionátu mě samozřejmě mrzí,“ posteskla si Mika.

Absencí Miky se paradoxně otevřela šance pro její sestru Martinu Přikrylovou, která nastupuje rovněž na postu levého křídla. Jenže i tu zradilo zdraví. Zranila se během závěrečného kempu národního týmu v Chebu, a dovršila tak rodinnou smůlu posledních dní.

Po zúžení kádru vypadla také teprve devatenáctiletá odchovankyně hodonínské házené Valerie Smetková, a tak do Dánska jede z výše zmíněné čtveřice pouze Jana Šustková, rodačka z Velké nad Veličkou. „Máme opravdu těžkou skupinu s Ruskem, Španělskem a Švédskem, navíc nás postihla i řada absencí důležitých hráček. Ale s tím bojují i ostatní týmy, takže uvidíme, v jakém složení nakonec kdo nastoupí. Každopádně uděláme maximum pro co nejlepší výsledek,“ uvedla před startem šampionátu Šustková, která v této sezoně hraje za Baník Most.

Mistrovství Evropy házenkářek v Dánsku se hraje od 3. do 20. prosince. Český tým čeká první zápas už tento čtvrtek, kdy se utká od 20.30 hodin se Švédskem. Utkání vysílá v přímém přenosu televizní stanice SPORT 2.