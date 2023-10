Smutná, přesmutná zpráva. Ta vůbec nejhorší, která se k vám může donést, letěla pondělním ránem nejenom Vnorovy na Hodonínsku. Zemřel Michal Bém.

V pondělí 2. října zemřel lyžařský nadšenec a fotbalový funkcionář Michal Bém. Bylo mu 37 let. | Foto: se svolením rodiny

Odešel nečekaně, v pondělí 2. října, ve věku 37 let. I přes mladý věk byl dlouholetým fotbalovým funkcionářem, nadšenec kopané, vedoucí mužstva a muž, který neodmyslitelně patřil ke klubu TJ Agro Vnorovy. Odešel dobrý člověk a poctivý chlap.

Pro předsedu vnorovských fotbalistů Miroslava Čajku byl Michal Bém jako syn, znal ho odmalička. „Nemohl jsem tomu ani uvěřit, bylo mně velice těžko. Je to obrovská tragédie. Byl to výborný kluk, skvělý kamarád. Roky byl vedoucím béčka, pro nás je to obrovská ztráta. Je to hrozné, znal jsem ho odmalička, ještě jsem to nevstřebal,“ říká smutným hlasem.

Mimo fotbalové aktivity byl Michal Bém vášnivým lyžařem. Patřil k těm obětavým lyžařům, kteří se starají o Ski park Filipov. Člen výboru Sportovního klubu lyžování Veselí nad Moravou Ivo Hudeček se s odchodem kamaráda nesmířil.

„Odešel strašně mladý člověk. Byl veselý, spolehlivý, společenský a kamarádský chlap. Byl zapáleným lyžařem, od dětství našim dlouholetým členem. Michal Bém je pro oddíl nepostradatelný člověk. Když jsem se dozvěděl tu zprávu, tak jsem byl v autě. Musel jsem zastavit a pořád to rozdýchávám,“ prohlásil.

Poslední rozloučení s Michalem Bémem se uskuteční v pátek 6. října v 15.30 hodin ve smuteční síni ve Veselí nad Moravou. Čest jeho památce.