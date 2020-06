Nejde o etapové vavříny ani o žlutý trikot. Akce Cyklotour 2020 má i přes to váhu. Pomáhá totiž onkologicky nemocným dětem. Projekt Na kole dětem organizuje už pojedenácté několikanásobný šampion v jízdě na vysokém kolem Josef Zimovčák, který pochází z Veselí nad Moravou.

Dobročinná jízda začala ve středu na trati Hlučín – Kopřivnice. Cyklisté i se Zimovčákem na jeho kostitřasu doputují do cíle v sobotu 20. června v Lanškrouně.

Přes jižní Moravu vedou tři etapy. V pátek vyjeli zájemci z Luhačovic do Bzence, v sobotu odtud vyrazí do Ivančic a v neděli putují dále do Jindřichova Hradce. Většina etap měří přes sto kilometrů, ale dle organizátorů se jede v pohodovém tempu.

Peloton absolvuje za deset dní deset etap a jezdci věnují peníze za ujeté kilometry nadačnímu fondu Na kole dětem. Zapojit se může i cyklista, který nenastoupí na start. Stačí, když usedne na kolo a daruje finanční částku podle ujetých kilometrů.

Účastníci jsou většinou rekreační cyklisté. Někdo jede celou trasu, jiný se zapojí jen na jednu nebo dvě etapy.

Letos se Cyklotour zúčastní i uznávaní chirurgové Jan Pirk a Pavel Pafko, elitní biker Ondřej Cink nebo nejúspěšnější paralympijský cyklista Jiří Ježek. „Už několikrát jsem měl možnost se do pelotonu zapojit. Samozřejmě ne na celou dobu, protože v jarním čase jsem měl většinou závodní program. Je to nádherná akce se skvělou atmosférou a Zimovčák je díky projektům na vysokém kole známý po celé zemi. Dokáže strhnout lidi, aby se vybralo dost peněz na léčbu dětí, bezvadný organizátor,“ říká Ježek.

V některých městech i vesnicích, kterými se projíždí, připraví organizátoři pro účastníky i přivítání s kulturním programem.

