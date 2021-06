"Jana byla výjimečná. To ona mě povzbudila, abych se dala na profesionální kariéru, když mi bylo osmnáct. Vždycky ke mně byla milá. Vzniklo mezi námi silné pouto. Dávala mi tolik svých zkušeností a své síly. Tolik mě toho naučila," vyznala se Krejčíková po životním úspěchu.

Spolupráce Krejčíkové s Novotnou začala v květnu 2014 netradičně. Tehdy 340. hráčka žebříčku dvouhry WTA viděla na internetu zprávu, že se Novotná usadila západně od Brna. "A mamka mě do toho dokopala. Řekla, že zkusíme napsat dopis a zjistíme, kde paní Novotná bydlí. Dáme jí ten dopis do schránky a třeba se mi ozve," přiznala Krejčíkova, že hnací silou byla její matka Hana.

Po příjezdu do Omic Novotnou našli ve chvíli, kdy bývalá světová dvojka venčila psa. "Byla docela překvapená, že jdeme za ní. Dívala se tak na nás, co chceme," popisovala Krejčíková setkání a dodala: "Šla jsem za ní, bála jsem se, mluvila za mě mamka, předala jsem jí dopis a ona mi řekla, že kdybych si chtěla přijít zahrát, tak mají ve čtvrtek v tolik a tolik trénink."

Krejčíková tehdy byla po nemoci a měla velkou trému. Novotná ale mladé hráčce všechno usnadňovala a netlačila na ni. "Po měsíci mi řekla, že si myslí, že na to mám a že by se mi chtěla věnovat, že bych určitě měla zkusit hrát WTA. Že si myslí, že to v sobě mám, že hraji dobrý tenis a že by mi chtěla hrozně moc pomoct. Takže takhle to celé nějak vzniklo," líčila.

Pod vedením Novotné Krejčíková do světové špičky nepronikla, ale její současný úspěch je velkou zásluhou jejich práce. Mnozí vidí na Krejčíkové stopy hry Novotné. "Samozřejmě jsme spolu trénovaly některé věci z její hry. Třeba na čopy. Hřeje mě u srdce, když někomu Janu připomínám, ale nikdy jsem ji nenapodobovala a nechtěla jsem někoho imitovat," řekla Krejčíková.

Krejčíková vrátila Novotné pomoc v době, kdy byla legenda nemocná a umírala. "I když jsem věděla, že to nevypadá dobře, tak jsem věděla, že musím být s ní. Rodiče mi říkali, ať za ní nechodím, protože viděli, jak mě to ničí. Ale já měla pocit, že ji v tom prostě nemůžu nechat. Cítila jsem, že když tohle všechno zvládnu, tak získám nový pohled na svět a budu si víc vážit života a zdraví. Myslím, že byla šťastná, když jsem s ní byla," uvedla Krejčíková.

Proto po vítězném finále zopakovala, že na ni Novotná shora dává pozor. "Chce, abych vyhrávala. Ví, co to pro mě znamená, a já vím, co by tenhle triumf znamenal pro ni."

Krejčíková vyzdvihla lidské vlastnosti Novotné, které jí vštěpovala. "Vždycky mi říkala: \'Je jedno, kolik vyhraješ titulů, ale vždycky musíš pozdravit, poprosit a poděkovat. Je důležité se dobře chovat\'. A přesně taková ona byla, příkladem k následování. Byla skvělá sportovkyně a přitom velice skromná," řekla Krejčíková a doplnila: "V tomto ohledu bych ji chtěla následovat."