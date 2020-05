Plavci patří ke sportovcům, které postihla nařízení v době pandemie nejcitelněji. Při zákazu vstupu do bazénu a uzavřených hranicích speciální trénink těžko něčím nahradíte.

Lucie Zubalíková je oproti většině kolegů ve výhodě, protože jako česká reprezentantka může od konce dubna využívat k tréninku bazén v Praze-Podolí. Přestože je aktuálně závodnicí brněnské Komety, na sezonu se připravuje v hlavním městě. „Tuto nabídku pro reprezentanty jsem velice ráda využila. Kromě plavců tady trénují i triatlonisté nebo moderní pětibojaři. Měli jsme i možnost ubytování, ale já mám v Praze rodinu, takže bydlím u ní. Trénujeme sice ve venkovním bazénu, ale voda v něm je vyhřívaná, takže to není problém. Předtím jsem se udržovala v kondici hlavně běháním, tohle je mnohem lepší,“ pochvaluje si rodačka z Rohatce.

Bez plavání byla od začátku března až téměř do konce dubna. „Tak dlouhou pauzu nepamatuju. Na prvních trénincích to bylo také znát, chyběl mi ten správný cit pro vodu. Postupně se to ale zlepšuje,“ tvrdí mistryně republiky v dálkovém plavání.

V původně naplánované letošní sezoně ji čekalo hned několik vrcholů, jenže nejspíš všechny budou kvůli současné situaci ve společnosti zrušené. „Už byla zrušená prakticky celá letní sezona v bazénu, také v dálkovém plavání odpadly evropské poháry a další významné mezinárodní závody. Já se asi nejvíc těšila na mistrovství světa juniorů, které mělo být koncem srpna na Seychelách. Nejsem si jistá, jestli se o tom ještě vůbec uvažuje, ale podle mě je téměř jisté, že bude šampionát také zrušený. To zamrzí. Motivací pro mě zůstává alespoň mistrovství republiky v dálkovém plavání na deset kilometrů, které by se snad mělo uskutečnit,“ naznačuje Lucie Zubalíková náhradní vrchol výrazně okleštěné plavecké sezony.