Výkon na prvním místě

Na první pohled není 10T 5G nijak zajímavý a v tomto případě vývojáři nevyvolali žádné velké pozdvižení. Zadní kryt bude ze speciálně upraveného skla buď v černé nebo světle zelené barvě. Poměrně revolučním je ovšem hardwarové vybavení chytrého telefonu. Prodávat se bude ve třech konfiguracích s 8, 12 a dokonce i s 16Gb RAM a buď 128Gb nebo 256Gb interní pamětí.

Nejrychlejší výkon dále bude zařizovat nový Snapdragon 8+ Gen 1 a bude se tak jednat o jeden z nejvýkonnějších telefonů momentálně na trhu. Obrazovka je 6,7palcový AMOLED panel s 120Hz obnovovací frekvencí a usměrňovačem zobrazování, který snižuje frekvenci a šetří baterii, nebo naopak zrychluje podle reálného vytěžování obrazovky.

Nejrychlejší možné nabíjení

Velký výkon spotřebovává hodně energie, proto OnePlus vložil do 10T 5G 4800 mAh baterii a telefon by měl tak vydržet nabitý až dva dny. Celé zařízení má také speciální chladící systém absorbující přebytečné teplo. Vskutku pozoruhodná je možnost nabíjet OnePlus 10T 5G až na 150W, to se zatím žádné jiné společnosti nepodařilo. Podle OnePlus by se tedy telefon měl nabít z 0-28 % za pouhé tři minuty a naplno by to poté měl zvládnout za 10 minut. Zároveň ale také lze 10T 5G nabíjet bezkontaktně a to až s nabíječkou o 50W. Chlazení pak půjde také podpořit speciálním krytem Glacier Mat kondenzující vodu ze vzduchu za pomocí speciální technologie. Za takový kryt si ovšem připlatíte dalších přibližně 1.000 korun.

Kamera od Leicy a nový operační systém

Velkou zvědavost bude vzbuzovat tříobjektivový fotomodul. Hlavní snímač má sice „pouhých“ 50Mpx, ale v dnešní době jde reálně spíše o softwarové vykreslování, než hardwarovou výbavu. Dále bude mít 8Mpx ultraširokoúhlý snímač a makro. Na kameře pracoval světově uznávaný výrobce fotoaparátů Leica, podobně jako tomu bylo například u nejnovějších vlajkových lodí od Huawei. OnePlus 10T 5G bude mít Android 12 s nadstavbou Oxynen OS. Zároveň ale OnePlsu představil také nejnovější verzi nadstavby operačního systému Oxynen OS 13, který 10T 5G může v budoucnu očekávat. Kdy ovšem aktualizace dorazí se zatím ještě neví.