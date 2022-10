V roce 1943 hned po útoku Japonců na americký přístav Pearl Harbor se po USA začal objevovat plakát s vyobrazením ženské pracovnice a nápisem „We Can Do It!“ (Dokážeme to!) a jednalo se o část americké propagandy motivující k větší produkci vojenského materiálu v době průmyslové recese. Obdobný slogan „Yes, We Can.“ (Ano, můžeme) později pomohl vyhrát Baracku Obamovi prezidentskou kampaň v roce 2008, tedy v té samé době, kdy mimo jiné došlo k největší ekonomické krizi druhého milénia. Během migrační krize v Evropě roku 2015 pronesla německá kancléřka Angela Merkel své slavné“Wir schaffen das“ (Zvládneme to), a to v období, kdy do její země proudily davy cizinců z Asie a Afriky, ztrácela politickou podporu domácího obyvatelstva a docházelo k nárůstu extremismu a populistických nálad na celém kontinentu.