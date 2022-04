A to je něco, co uvítá jak naprostý běžecký začátečník, tak někdo, kdo už dlouho a systematicky trénuje. Vyhnete se totiž přetížení a snáz vyladíte svou formu. Jak na tom aktuálně každý den jste, se dozvíte po ranním, ani ne patnáctiminutovém měření. Aplikace je placená – ceny začínají na 163 Kč. Na 14 dní si ji ale můžete vyzkoušet zdarma.

Parasympatikus vs. sympatikus

Diagnostický systém mySASY je postavený na měření variability srdeční frekvence. Jinými slovy měří délku mezi jednotlivými srdečními tepy, a to ihned po probuzení. Vyhodnocuje, jak pracuje náš autonomní nervový systém složený z parasympatiku a sympatiku. Parasympatikus zajišťuje chod našeho organismu v klidovém režimu, když odpočíváme nebo nejsme fyzicky aktivní. Pečuje o naši imunitu, trávicí systém a regeneraci tkání.

Hlídá také homeostázu (stálost vnitřního prostředí). Nejaktivnější je v noci, když spíme. Hodnoty parasympatiku tak ukazují, jak se nám daří regenerovat. Naproti tomu systém sympatikus je odpovědný za okamžitou reakci našeho organismu na stres či nebezpečí. Za takovou reakci organismu si můžeme dosadit i trénink. Tělo mobilizuje zálohy a přepíná na mód ‚uteč nebo bojuj‘. Hodnota sympatiku nám tak říká, jak jsme schopni se připravit na další trénink.

Pracujte s kompenzací

K tomu, abyste mohli úspěšně používat diagnostiku mySASY, potřebujete přesný hrudní pás (můžete si ho koupit, případně půjčit buď přímo od mySASY, nebo použít takový, který bude splňovat technické nároky aplikace) a aplikaci staženou do chytrého telefonu. Na začátku si musíte vytvořit svůj tréninkový profil, který zhodnotí aktuální schopnost vašeho těla odolávat únavě a fyzickému i psychickému zatížení. Profil se stanoví po vyhodnocení osmi měření v průběhu čtrnácti dní.

MySASY určuje čtyři základní tréninkové profily: talent, držák, klasik a hrozba. Ty mohou být dlouhodobě ovlivněny jednak vašimi genetickými dispozicemi a jednak také těmi získanými, tedy dosavadním životním stylem, tréninkem a stresem. Ze střednědobého pohledu váš tréninkový profil ovlivňuje aktuální zdravotní stav, v jaké fázi tréninkového procesu se zrovna nacházíte, ale také spánek, stres, motivace, emoce a výživa. To, jaký jste tréninkový typ, ukazuje, jak moc jste pro efektivní trénování vhodní (trénovatelní). Na druhou stranu je možné vždy udělat takové úpravy tréninku, které povedou ke zlepšení výkonnosti. Dobrá zpráva také je, že se díky správnému tréninku můžete mezi profily přesouvat.

Jakmile si určíte svůj tréninkový profil, můžete se více zaměřit na správnou zátěž. Naměřené výsledky vám ukážou, jaká byla odezva vašeho organismu na zatížení. Díky tomu se vyvarujete málo efektivních anebo naopak přetěžujících tréninků.

Naučte se rozumět svému tělu

MySASY využívají vrcholoví sportovci, amatéři i hobíci, kteří chtějí efektivně trénovat. Jestliže ladíte formu na závody nebo jich v sezoně máte i několik, je pro vás mySASY ten správný pomocník. „ MySASY je pro všechny, kdo sledují nějaké sportovní cíle, a to ať už účast na nějakém závodě, nebo zlepšení výkonnosti,“ vysvětluje Pavel Mráz, produktový manažer mySASY. Aplikaci lze doporučit i tehdy, pokud cítíte dlouhodobou únavu a nevíte si rady, jak vést další tréninky. MySASY vám také pomůže lépe porozumět vašemu tělu. Uvidíte, jak velký vliv má na váš autonomní nervový systém například alkohol, ponocování, stres nebo menstruace.

„Diagnostická data z mySASY může uživatel sledovat i samostatně nebo v kombinaci s dalšími daty například z chytrých hodinek či prstenů. Když pak máte výsledek z mySASY a další data, můžete v případě překvapivých hodnot hledat v doplňujících datech, příčinu a odhalit tak, co je pro vaše tělo stimulačním a co naopak obtížně řešitelným podnětem, a na to pak v tréninkovém plánu reagovat,“ vysvětluje Pavel Mráz z mySASY.

Pokud máte svého trenéra, je možné sdílet s ním výsledky vašeho měření. Trenér tak po každém měření vidí, jakou adaptaci u vás dané zatížení vyvolalo a jak jste připraveni na další trénink. Může mu to pomoci v přípravě dalších tréninků a ladění vaší formy.

Zátěž na míru

Marek Pazderský je manažer ED system Silviny Madhus teamu, největšího amatérského týmu v ČR zabývajícího se běžeckým lyžováním.



V čem vám v trénování vašich svěřenců pomáhá mySASY ?

Zvláště při trénování na dálku mi to pomáhá při vyhodnocování reakce organismu na zátěž. Díky vzdálenému přístupu k datům svých svěřenců mohu hned ráno vidět, jak zareagovali či zregenerovali, a můžu tak případně obratem upravit trénink. Aplikace varuje před přetrénováním a zároveň pomáhá zefektivnit další trénink.

Opravdu je možné pomocí mySASY vyladit formu například na maraton?

Rozhodně mohu konstatovat, že díky mySASY lze výrazně zefektivnit trénink a celkovou přípravu na maraton a tím dosáhnout lepšího výsledku.



Jak to prakticky funguje? Například pokud má běžec v sezoně naplánových několik závodů?Prakticky vše funguje tak, že je potřeba sestavit tréninkový plán, který se sestavuje dle dlouhodobého cíle, následuje roční plán, měsíční plán a týdenní plán. Vše se podřizuje cílům, jako jsou například závody, a na ty se snaží trenér své svěřence co nejlépe připravit. K tomu je potřeba dobře naplánovat dny velkého a malého zatížení, hodiny regenerace a podobně. Aplikace mySASY v tomto směru pomáhá trenérům i jejich svěřencům lépe reagovat na změny či zdravotní indispozice. A také zefektivnit trénink, protože díky ní víme, na kdy plánovat větší zátěž a kdy tělo naopak potřebuje více regenerace.

Otestovali jsme za vás

MySASY používám víc než rok. Nejsem technický typ, takže jsem se zpočátku trochu trápila s instalací. Původně jsem se snažila s aplikací spárovat hrudní pás Garmin, ale nepodařilo se mi to, takže jsem si raději zakoupila originál pás mySASY. Aplikace skvěle vyhodnocuje, jak můj organismus zareagoval na konkrétní trénink – zatížení. Ráno po měření vidím, jaká je moje kompenzace a jak vysoké zatížení si tedy můžu dovolit.

Přesně tedy vím, kdy můžu bez obav zařadit náročnější trénink – například intervalový.MySASY varuje před přetížením. Například poznám, že se můj organismus nestihl vzpamatovat z předchozího tréninku, zvláště pokud jsem třeba málo spala, i když se subjektivně cítím celkem dobře. Na druhou stranu mě upozorní i na situaci, kdy by můj trénink nebyl dostatečný. Baví mě porovnávat svoje objektivní pocity s tím, co mi říká aplikace. A pozorovat, jaký vliv má na můj organismus napřílad menstruace, nemoc, nevyspání, psychický stres nebo alkohol.

Ráda si totiž všechny poznatky a znalosti, které získávám, ověřuji na vlastní kůži. Ať už souvisí se sportem, nebo s výživou. Teď po zimní sezoně se chystám znovu vyhodnotit, jaký mám tréninkový profil. Trošku se bojím, protože doposud jsem TALENT, který se vyznačuje vysokou schopností regenerovat a dobrou odezvou aktivačního systému na zátěž, a je možné, že i vlivem věku se můj profil může změnit. Prostě uvidím, jak na tom po sezoně můj organismus opravdu je. V podstatě mi profil potvrdí nebo vyvrátí, jestli jsem trénovala správně.

