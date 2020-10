Konec. Šlus. Zavíráme. Na židle v podnicích na jižní Moravě zasednou příští tři týdny leda prach a mušky. Kvůli vládním nařízením dnes totiž bary, restaurace a hospody ukončily provoz. Některé nadobro. „Na konci měsíce podám výpověď z nájmu. Je to pro mě neúnosné. Po deseti letech musím s provozem skončit. Jelikož manželka má druhou hospodu, je na tom stejně. Takže jsme zůstali bez příjmů oba,“ svěřil se majitel brněnské Pivnice u Sedláka Tomáš Suk.

Restaurace, bary a hospody mohou mít do osmi hodin do večera otevřené výdejní okénko. Ztráty jim to nicméně vynahradí pramálo. „Plánujeme kompenzovat hodně věcí online. Brzy spustíme nový web, budeme rozvážet obědy a uvažujeme i o rozvoru vodních dýmek. Pořád je to ale samozřejmě problém. V poslední době jsme přicházeli o sedmdesát procent tržeb. A na jaře jsme se všemi aktivitami na podporu dokázali dostat na nějakých osm procent,“ uvedl majitel podniků jako Bar, který neexistuje nebo Slast Jan Vlachynský.

Restaurační zařízení musela zavírat nejprve v deset a poté v osm hodin večer. V pondělí večer oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula nařízení nové. Drastičtější. Řada Jihomoravanů nad ním kroutí hlavou. „Když se podíváte na šaliny, uvidíte tam desítky lidí, kteří se na sebe mačkají a chytají se stejných zábradlích. Nakažených tam vznikne mnohem víc než v hospodě u stolu, kde nad pivem sedí čtyři známí, kteří se potkávají i mimo ni," řekl Tomáš Skřivánek z Brna.

Velkoryse se k nucené uzávěrce provozovny postavila restaurace v brněnských Židenicích, která hostům pivo, které by se jinak zkazilo, rozdala zdarma. „Jestli to mám dnes večer vylít, nebo to mohu rozdat lidem, je pro mě milejší udělat to druhé,“ vylíčila Ludmila Ondráčková z restaurace Sherwood.

Krachy a vinaři

Podle ekonoma Lukáše Kovandy pustí nejnovější vládní opatření pohostinství žilou více než na jaře. „Je to finančně vyčerpaný sektor. Rezervy nezbyly. Je třeba počítat s bankrotem deseti až patnácti procent těchto zařízení. Záleží na délce uzavírky. Ale i kdyby se otevřelo začátkem listopadu, což je až nerealisticky pozitivní scénář, nějakou dobu potrvá, než lidé do restaurací začnou znovu chodit,“ vyčetl.

Opatření se dotýkají i vinařů. Expozici zrušil Salon vín ve Valticích na Břeclavsku. Prodejna je otevřená jen pro prodej lahví.

Lidé rovněž stornují objednané vinařské návštěvy. Veta je rovněž po řadě akcí. „Měli jsme jich mít spoustu - degustace, ochutnávky, výstavy vín. Vše zrušeno. Máme sice e-shop, lidé budou nakupovat, ale nenahradí to ztráty,“ sdělil vinař Stanislav Popela z Perné na Břeclavsku.

Podle třiadvacetiletého studenta práv Jakuba Sauera jsou nová vládní opatření chaotická a pěstí v obličeji lidem, kteří se sotva vzpamatovali z první vlny. „Vše postrádá jakýkoli systém. První nás krmí informacemi, že je vše v pořádku a restrikce z jara se opakovat nebudou, aby pár dní po krajských volbách otočili o sto osmdesát stupňů. Jak se pak mohou lidé na lockdown připravit? Zrušili a uzavřeli téměř vše, o čem dva týdny zpátky tvrdili, že neuzavřou a nezruší. Tedy až na plánované oslavy 28.října, které si tolik přeje naše hlava státu. Korona se prezidentů zjevně netýká,“ podotknul.

Jsou však i lidé, kteří v současné situaci hledají klady. „Provozovatele chápu. Mně osobně to ale tolik nevadí. Víte, kolik peněz ušetřím?,“ pokrčila rameny devětadvacetiletá Denisa Karpeová.