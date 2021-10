Penzisté tak chtějí ulehčit například mladým vnoučatům a zajistit pro ně hladší vstup do samostatného života. Mezi nejčastěji pořizované nemovitosti patří dvoupokojové byty. Důchodci totiž počítají s tím, že je v budoucnu poskytnou příbuzným pro zkvalitnění životního standardu. Do té doby se pro ně jedná o investici, díky které generují pasivní měsíční příjem.

Důchodci byty ve většině případů pořizují, protože si uvědomují, že se situace na realitním trhu v budoucnu zlepšovat nebude a ceny nemovitostí i nadále porostou. „Byty, domy a další obytné stavby jsou stále atraktivnějšími investicemi. Mnozí už své peníze nechtějí vkládat do dluhopisů, protože nejsou ve srovnání s investičními byty tolik výnosné. Senioři mají navíc strach, aby jejich peníze neznehodnotila rostoucí inflace,“ vysvětlil Kovanda.

Podle průzkumu se rovněž často jedná o zaměstnance nebo podnikatele ve věku kolem sedmdesáti let, kteří získali peníze díky prodeji vlastních podniků či starých nemovitostí. Byty si tak pořizují z vlastních zdrojů, aby je nezatěžovali hypotékami. „Lidé mají v současné době víc financí než v minulosti, k nákupu proto rádi využívají i dlouholeté úspory. Celá společnost postupně bohatne, proto se k investicím uchylují také lidé ve vyšším věku,“ poznamenal hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Investice se týkají nejčastěji důchodců, kteří v produktivním věku podnikali nebo dosahovali vysokých výdělků. Za naspořené peníze nyní pořizují investiční byty, které jim vytváří pasivní příjem, nebo je kupují svým dětem či vnoučatům. „Jde o generační fenomén, při kterém odchází do důchodu první generace lidí, kteří začali hned po revoluci podnikat a budovat své vlastní firmy,“ doplnil včera Mejzlík.

Žije v rodinném domě, své celoživotní úspory ale nechtěl na spořícím účtu nechat ležet ladem. Peníze se proto jednasedmdesátiletý důchodce Pavel Plachta rozhodl investovat do stále populárnějšího nákupu nemovitosti. „Koupili jsme s manželkou malý byt. Zatím v něm bydlí vnuk, protože studuje na univerzitě, ale možná se tam za pár let přestěhujeme sami. Dům bychom v tom případě nechali dětem,“ popsal svou situaci důchodce z Brna.

