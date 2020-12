Majitelé heren budou dnes žádat zastupitele jedenáctitisícového města o to, aby jim stávající povolení prodloužili. Jinak s největší pravděpodobností jako podnikatelé skončí. „Tady jde o holé přežití, bez peněz z herny nejsem schopný udržet provoz podniku s letní zahrádkou, barem a penzionem. My, kteří podnikáme v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu, jsme letos byli pět měsíců bez příjmů,“ říká provozovatel jedné z posledních tří heren v Kyjově Petr Kukulka s tím, že mu tak hrozí, že po sedmadvaceti letech jeho podnik skončí.

Současná situace, společně s plánovaným ukončením povolení loterijní zařízení na území města by znamenalo konec provozovny a také další části podnikání i pro Radka Žandovského. „Navíc bychom museli zrušit dvě pracovní místa. Přitom příjmy z herny, která je pod dohledem kamer a maximálním vkladem sto korun, by nám pokryly nájem i platby za elektřinu,“ upozornil Žandovský. Nynější situace doléhá o to tíživěji kvůli nedávné investici do přestavby vnitřku podniku za osm set tisíc korun.

Navíc argumentuje i tím, že některá česká města kvůli současnému propadu příjmů ze sdílených daní zmírňují tvrdý postoj proti hernám a kasinům. Místostarosta Kyjova Daniel Čmelík ale nepředpokládá prodloužení platných povolení hernám v příštím roce, a to i vzhledem k tomu, že na ukončení jejich provozu panovala shoda i s opozicí. „Platí to, na čem se zastupitelé už několikrát dohodli. Za sebe můžu říct, že bych ruku pro prodloužení licencí nezvedl,“ uvedl místostarosta.

Loni Kyjovu přiteklo do městského rozpočtu z hazardu více než osm milionů korun a za prvních deset měsíců tohoto roku to bylo zhruba 4,5 milionu korun. V současnosti mají v Kyjově platné povolení tři herny, dvěma z nich skončí licence letos na Silvestra. Poslední pak o ni přijde zřejmě ve druhé polovině března příštího roku. Městští zastupitelé se mají žádostí o přehodnocení hazard upravující vyhlášky zabývat na jednání v pondělí 7. prosince v podvečer.

Poslední obecně závazná vyhláška v Kyjově zakazuje provozování hazardních her. Současným hernám jen dobíhají termíny platnosti jejich předchozích povolení. Zmiňovanou vyhlášku vydali zastupitelé zvláště z důvodu zamezení negativních vlivů hazardních her na děti a mládež.