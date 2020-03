Kvůli uzavření restaurací klesl Vesnickému pivovaru Ohrada ve Vískách na Blanensku prodej piva o víc než pětadevadesát procent. Problémy kvůli omezením v souvislosti s pandemií koronaviru hlásí i zástupci dalších menších pivovarů na jihu Moravy.

Pivovar ve Vískách dokonce přerušil výrobu. „Máme navařené zásoby na jaro, které se nyní měly začít prodávat. Tanky jsou tedy plné, čekáme, co bude dál a doufáme, že se situace co nejdříve obrátí,“ uvedl jednatel pivovaru Michal Kamba.

Zachovaný zůstal prodej v pivovaru. Pro blízké okolí nabízí i rozvoz v případě zájmu o větší množství.

Prodejem lahvového a čepovaného piva s sebou se snaží zmírnit ztrátu břeclavský Pivovar Frankies. „Je nemožné, abychom pokryli náklady jen z prodeje lahví, protože obvykle je v podstatě doplňkový. Živíme se tím, že dodáváme hospodám, což je u nás tak pětadevadesát procent produkce,“ vyčíslil majitel Štěpán Přikryl.

Aby pokryli ztráty, museli by prodat zhruba stokrát tolik lahvového piva, kolik udají nyní.

Pokles prodeje v restauracích registruje i pivovar Starobrno. „Zaznamenali jsme mírné navýšení prodeje v obchodech,“ řekla mluvčí Starobrna Dita Vašíčková.

Krachu se naopak obává majitel Líšeňského pivovaru v Brně Petr Červenka. "Všechno záleží jen na tom, jaká opatření podnikne vláda vůči nám, malým podnikatelům, a jak dlouho bude celá situace trvat,“ obává se.

Domácí pivovar Pod Kněží horou v Bzenci na Hodonínsku ukončil výrobu. „Protože pivo není naší základní potravinou, jako ve starém Egyptě, zastavuji až do odvolání vaření i prodej piva,“ oznámil na facebooku sládek Radomil Paták.

Odborník na minipivovary Filip Vrána uvedl, že kvůli koronavirové krizi podniky mohou mít problém například se splácením investic a ty nové budou odkládat. „Pivovary mají navařené hektolitry, které nyní stěží uplatní. Pivní trh je vysoce konkurenční. Jen na jižní Moravě je téměř šedesát minipivovarů a nouzový stav a omezení provozu restaurací tuto situaci zhoršuje,“ sdělil.

Ekonom Petr Pelc ze společnosti Cyrrus odhaduje, že některé menší pivovary zmizí. „Pandemie potrvá ještě týdny, možná měsíce. Je pravděpodobné, že řada minipivovarů tlak neustojí. Hlavně ty, které technologii koupily na úvěr nebo si pronajímají nemovitost,“ řekl.

Speciály nabízí v okně nebo rozváží až domů



Svrchně kvašený speciál z minipivovaru i v PET lahvi rád ochutná Jakub Hemza z Lužic na Hodonínsku. „Hospody jsou zavřené, v obchodech nejsou,“ vítá iniciativu minipivovarů, které vozí pěnivé nápoje až domů.



Pivo tak nabízí třeba Pivovar Mazák z blízkých Dolních Bojanovic. „Lidé o ně mají zájem. Máme otevřené i okénko,“ zmínil majitel Jiří Michalovič.



Rozvoz po Brně pomáhá udržet v provozu i Pivovar Stern. Speciály v lahvi nebo v sudu si zájemci vyzvednou i osobně v Komárově.



Od pátku rozváží piva z Pivovaru v Moravském Žižkově na Břeclavsku. „Lidé si zavolají nebo napíšou, co chtějí, my jim to nachystáme. Rozvážíme hlavně do okolí. Když je to větší objednávka, můžeme dodat i dál,“ řekl jednatel Ondřej Šraga.



Ze čtyř pivovarů na Znojemsku nabízí pivo v době pandemie koronaviru jen tři. Znojemský městský pivovar, Hasičský pivovar Bítov a hnanický pivovar. „Pivo aktuálně nevaříme, máme navařeno. Ve čtvrtek nebo v pátek zahájíme e-shop a zájemcům ze Znojma a okolí nabídneme pivo v lahvích, PET lahvích a pětilitrových soudcích. Nabídneme základní sortiment, tedy jedenáctku, dvanáctku a Rotundu, což je polotmavá jedenáctka,“ sdělil ředitel pivovaru Miroslav Harašta.



Pivo rozváží v okolí Bítova ale také do Znojma Hasičský pivovar Bítov. „Něco málo prodáváme. Pivo nabízíme ve dvacetilitrovém soudku, děláme i rozvoz. Zákazníci platí většinou převodem, pivo necháváme někde před vraty, abychom minimalizovali kontakt mezi lidmi. Lidem vozíme klasiku, tedy světlou dvanáctku a polotmavou dvanáctku. Vše najdou zájemci na našem webu,“ řekl majitel pivovaru Roman Tesař.



V PET lahvích rozváží pivo hnanický Pivovar Vinice Hnanice. „Vozíme pivo v jednolitrových petkách. Platí se převodem nebo cash, ale to se vždy ptám, jestli zákazník není v karanténě. Zákazník si musí objednat nejméně pět lahví. Rozvoz děláme do Znojma a okolí ve středu a v pátek,“ informoval Miloš Jirásek z hnanického pivovaru.

Mazák, Dolní Bojanovice

Rozjeli možnost zavážky piva až domů s podmínkou odběru aspoň 12 lahví nebo 15 litrů v KEGu. Doprava piva je v tomto případě zdarma.

Objednávky jsou přijímány na tel. čísle +420775000697 nebo na info@pivovarmazak.cz. Ti, co bydlí v místě nebo to mají pár metrů, jsou vítání každý všední den v čase od 10:00 do 16:30.

Minipivovar Kunc, Hodonín

Nabízí světlé pivo 12° 1,5l PET - 70,- Kč. Výdej možný u zadního vchodu Po - Pá 8:00 – 17:00.

Minipivovar Křikloun, Hodonín

Prodejny Enapo. Pivní anděl v Břeclavi Na Valtické a v Hodoníně naproti nádraží.

Slovácký pivovar, Šardice

Stáčí do 15 l soudků a PET lahví

Ve velkoobchodech JASO a MANEO v Brně, na mlýně v Čejči, v pivovaru v Šardicích (po předchozí domluvě) a v Pivotéce Pod Ořechem v Petrově. Zajistí i půjčení výčepního zařízení.

Řemeslný minipivovar Dubňák, Dubňany

Prodej okýnkem do 20:00. Rozvoz ve dvou vlnách - 16:30 a 19:30.

Kyjovský pivovar, Kyjov

Prodej a rozvoz lahvového piva.

Pondělí až pátek 9.00-17.00 v recepci hotelu osobní nákup.

Pondělí až pátek po 17.00 rozvoz piva.

Objednávat piva na rozvoz telefonicky na tel.:518614313 denně od 9.00. do 17.00 hod. nebo na e-shopu https://eshop.kyjovsky-pivovar.cz/

Minimální objednávka na rozvoz je 5 ks lahví.

Rozvoz po Kyjově zdarma, mimo Kyjov 5 Kč/ km.

Platba při rozvozu pouze hotově.

Syrovar, Syrovín

Prodej piva v láhvích i bečkách v bezpečnostní zóně pivovaru.

Rozvoz piva v okolí zdarma, delší trasy po domluvě.

Pivotéka Pod ořechem, Petrov

zákaznická linka 608 742 527.

Online reportáž

MICHAL HRABAL

JANA TOMALOVÁ

DALIBOR KRUTIŠ

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU ROVNOST