Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku. Titul absolutního vítěze Vinařství roku získalo už podruhé, jako první v historii soutěže.

Vyhlášení Vinařství roku 2020. | Foto: omnimedia

Uspělo i v roce 2013. Výsledky oznámili pořadatelé soutěže ve čtvrtek. „Co stačilo před osmi lety, by letos už na titul bylo málo. Vítězný Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i prezentace vinařství,“ sdělil člen hodnotící komise Mojmír Baroň.