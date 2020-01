Strážnické brambůrky chtějí i v USA

Strážnické brambůrky chtějí v nejbližších dvou letech investovat do modernizace výrobního procesu 120 až 140 milionů korun.

Strážnické brambůrky rozšiřují výrobu, do dvou let investují do modernizace a rozšíření skladů až 140 milionů korun. | Foto: archiv firmy