Ze skleníku z roku 1856 stojí už jen osamoceně oranžerie. Za ní se rozrůstá nová vinice z odolných odrůd. To je první pohled na zámecké zahradnictví ve Veselí nad Moravou tři roky po skončení veřejné soutěže na nové využití tamních pozemků města.

Díky vítěznému záměru, který počítal se sto dvaceti miliony korun, měla soukromá společnost vytvořit do pěti let v blízkosti přístaviště kulturně vzdělávací vinařský areál. Ten narazil na problémy už při územním řízení.

„Cokoliv uděláme, tak majitelé zámku podají odvolání. Bohužel mají špatné vztahy s městem, a my to odnášíme. Kdyby nebylo těch obstrukcí, tak je již dávno všechno postavené. Máme připravený projekt i financování,“ řekl jednatel Vinařství Veselí nad Moravou Tomáš Zbořil. Společnost tak v současnosti na svém webu avizuje výstavbu nového areálu v příštím roce a v následujícím roce pak pokračování restaurací, vzdělávacími prostory i komfortním ubytováním s více než sto lůžky.

Městští zastupitelé proto na svém posledním zasedání prodloužili firmě lhůtu pro právo stavby o další tři roky. „Vyvíjí se tam projektová činnost. Aktuálně se zahajuje nové územní řízení pro celý komplex,“ vysvětlil Petr Kolář, starosta města. To s Vinařstvím uzavřelo právě kvůli tomuto projektu memorandum o spolupráci.

Opoziční zastupitel Petr Čech upozornil na možnost navýšit cenu za prodloužení práva stavby na více než hektaru městských pozemků. Podle koaličních zastupitelů se ale délka trvání tohoto práva ve výši úplaty neprojeví. „Nedošlo k tomu, že by záměru nebyly házeny klacky pod nohy. Není to nic, za co by mohlo Vinařství nebo město,“ reagovala koaliční zastupitelka Evelína Jochová.

První územním řízení řešili nejen ve Veselí, ale i v Brně a Praze. A skončilo letos na jaře. To už ale vypršela zákonná lhůta od vydání závazného stanoviska veselským Městským úřadem. „Zrušením rozhodnutí krajské úřadu bylo řízení fakticky ukončeno,“ uvedla mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši.

Zmíněné špatné vztahy s vlastníky zámku se v minulosti projevily mimo jiné právě v prostorách historického zahradnictví. Ti jej totiž měli od města pronajaté do poloviny roku 2014. Došlo ale na výpověď a na soudy. „Žaloba byla za neuhrazení zbývajícího nájemného za zahradnictví a myslivnu, které jsme udržovali a připravovali na rekonstrukci,“ uvedla už dříve za majitele zámku Eva Hamašová. Náklady její společnosti Wessels za nájemné, energie, údržbu a projektové práce vyčíslila na více než tři miliony korun.

Doplacení nájemného nakonec nařídil až soud. Naopak v dalším řízení o náhradu téměř devítisettisícové škody v zahradnictví město úspěšné nebylo. Wessels tak tento týden informoval o úhradě od města za závazky právě z tohoto soudního sporu.

