Titulem Best of Gewürztraminer se může pyšnit Tramín červený 2019, výběr z hroznů z vinařství Štěpán Maňák ze Žádovic. Tento úspěch podpořilo vinařství ještě platinovou medailí za Cabernet Sauvignon 2017 a zlatou medailí za Maňák Cuvée Grand Reserva 2018.

Best of Pinot Gris pak bylo vyhlášeno Rulandské šedé 2020, pozdní sběr z Vinařství Václava Zapletala z Velkých Bílovic. Platinové medaile si vysloužila ještě vinařství Kosík, Dvořáček LTM, Žůrek, Znovín Znojmo, Vinofol a Osičkovo VRO Group. „Letošní ročník ovlivněný pandemií se mohl pochlubit 953 víny z deseti zemí, která hodnotilo dvacet zkušených porotců z USA a Kanady. Nikdo jiný bohužel nemohl kvůli nařízeným restrikcím přijet,“ přiblížil Luboš Bárta, který účast moravských vín na soutěži organizoval.

Kromě šampionů a platinových medailí získali moravští vinaři ještě 17 zlatých, 78 stříbrných a 38 bronzových medailí. „Americké hranice jsou privátní turistice stále velmi přivřené. Dopravit tam palety s víny opravdu není jednoduché, ale stále to ještě umíme. A za to úsilí to stojí, protože výsledek ve formě ocenění našich vín je skutečně vynikající,“ upozornil Bárta.