Přijeli, ve sklepě ochutnali víno, pobavili se s vinařem, něco popili, a domů odjeli těžší o pár kartonů s vybranými sedmičkami. Klasický scénář návštěvy u oblíbeného vinaře v některé z obcí na Hodonínsku či Břeclavsku narušila pandemie koronaviru.

Kvůli ní nyní především menším a středním vinařům leží ve sklepích víno, které by měli za normálních okolností již dávno prodané.

Své o tom ví například vinařka Libuše Vrbová z Hustopečí, která obdělává více jak čtyři a půl hektaru vinohradů. „Běžně bychom už touto dobou měli prázdný sklep. No a nyní v něm máme ještě dostatek lahví ročníku 2019. Odhaduji, že pokles v prodeji byl tak čtyřicet až padesát procent,“ vyčíslila sommelierka roku a mistryně v sekání sektů.

Víno se nyní prodává méně. „Problém tady skutečně je. Na tom se s kolegy z jiných vinařství podobných rozměrů shodneme. Naše prodeje jsou odvislé od toho, zda k nám hosté přijedou do sklepa, pokoštují a něco si odvezou. Ovšem během lockdownů se prakticky nemohlo cestovat,“ zdůvodnila pokles vinařka.

Jak rozsáhlé spektrum vinařů koronavirová pandemie takto postihla, se podle ředitele Vinařského fondu Jaroslava Machovce dá pouze odhadovat. „Vinaři navázaní na privátní klientelu budou hovořit jinak než ti, kteří jsou závislí na prezentaci vín ve sklepích, na festivalech, slavnostech vín či v gastronomii. Ti to totiž pocítili velmi silně,“ uvedl.

Zda mají ve sklepích polovinu lahví nebo méně, však říci nelze. „Signály se samozřejmě objevují, ale ne všichni vinaři otevřeně hovoří o tom, že nemají odbyt. Někteří to totiž vnímají jako jakési osobní selhání,“ naznačil Machovec.

Pokles v prodejích pocítili i v hustopečském Vinařství Aurora. Vyřešit se jim ho částečně podařilo díky online degustacím, zaběhlému eshopu či přizpůsobení nabídky vín aktuální koronavirové situaci. „Do koronaviru jsme fungovali stejně jako většina menších vinařství. Lidé přijeli, pokoštovali a vybrané víno si odvezli. Pak přišlo něco, co nikdo z nás nečekal. Ze dne na den zrušili Slavnosti mandloní a vína a my jsme uvažovali, co dál,“ vyprávěl za vinařství Vítek Nevěděl.

Právě tehdy rozjeli s týmem online degustace. Pravidelně je pořádali každou sobotu. „Dokonce jsme pak udělali i něco, co bychom nikdy nedělali. Rozlili jsme víno do malých lahviček o objemu dvou decilitrů a vytvořili z nich adventní kalendář. Troufám si tvrdit, že tohle vše dohromady nás skutečně zachránilo. Prodej poklesl, ve sklepě máme více vína než v předchozích letech, ale věřím, že teď už se to zase rozjede,“ usmíval se vinař Nevěděl.

S Libuší Vrbovou se shodli, že přízeň zachovali především nejvěrnější zákazníci. „Ostatní, a nemám jim to za zlé, rozumím jim, si zašli do nejbližšího supermarketu, kde si koupili třeba i dovozové víno,“ poukázala vinařka.

Totéž potvrdil i ředitel Vinařského fondu. „Prodejní kanály v době koronavirové pandemie zůstaly především ve velkých obchodních centrech. A zde jsou malí a střední vinaři zastoupení spíše okrajově. Že by však díky tomu větším vinařstvím stouply tržby, se opět dá říci jen těžko. V některých případech jistě ano. Obecně víme, že zřejmě nepoklesly. Ovšem celkový prodej vína v České republice poklesl. Meziročně hovoříme o dvanácti až patnácti procentech. Vyvrací se tím tvrzení, že Češi nyní pijí alkohol více doma. Není to pravda,“ zareagoval Machovec.

Mírný nárůst prodeje v tomto směru zaregistrovalo z větších vinařství například lednické Annovino. „Skutečně nám vzrostl prodej vína v supermarketech. Nejde o desítky procent. Řekněme ale, že deset až patnáct procent to bude. Nárůst jsme pocítili i přes eshop. Ovšem nic závratného. Nahradit regulérní prodej se zážitkem přímo ve vinařství se zkrátka nedá. Pití vína je společenská záležitost, a právě společnost je k němu je potřeba,“ podotkl ředitel marketingu vinařství Petr Krejčík.