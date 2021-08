Prase domácí na jižní Moravě jako téměř ohrožený živočišný druh? Trend statistik za poslední roky k tomu směřuje. Za posledních zhruba patnáct let totiž zůstala v kraji zhruba jen třetina původního stavu. I oproti poslednímu roku zmizely z jihu Moravy další stovky těchto sudokopytníků chovaných hlavně na maso.

Z téměř půl milionu chovaných prasat v roce 2004 zůstává na jihu Moravy už jen posledních 130 tisíc. Ilustrační snímek. | Foto: Shutterstock

Další prasata navíc ubudou i v Horních Dunajovicích na Znojemsku, kde právě ruší chov. „Bohužel. Patnáct let jsme čekali a loni na podzim jsme rozhodli. Současný stav je totiž ekonomicky neudržitelný, a to ani pro špičkové chovy. Ty se dokáží dostat u živého prasete k třiceti korunám za kilo. Jenže na jatkách pak dostanete jen mezi pětadvaceti a sedmadvaceti korunami. Proto se to nedá dělat,“ řekl Milan Choura z dunajovického Agra s tím, že jsou navíc je také nákladná obnova prostor pro chov.