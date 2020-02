Právě výše zmíněné jí pomáhá odlišit se od mnohých dalších makléřů. Konkurence v oboru je totiž velká, v celém Česku jich mělo podle informací Českého statistického úřadu působit přes čtrnáct tisíc. „Chci tak dokázat, že když dva dělají totéž, není to totéž,“ prozrazuje. Prodej bytu se podle ní má brát jako vážná věc. „Za prodejem jakékoliv nemovitosti se totiž skrývá lidský příběh. Je to důvod, proč by nikdo neměl tak důležitý životní krok podceňovat. To se týká prodávajících, ale i mě samotné jako makléřky,“ říká.