/VIDEO/ Třiapadesát družic vynesla do vesmíru na přelomu srpna a září raketa Vega. Mohla tak učinit díky brněnské společnosti SAB Aerospace, která raketě dodala nosič. Nyní se v Brně chystá další zápis do historie vesmírného cestování. Společnost totiž vyvíjí zařízení zodpovědné za postupné vypouštění družic ve vesmíru.

Záběry společnosti SAB Aerospace. | Video: SAB Aerospace

Zařízení zodpovědné za vypouštění družic do vesmíru se nazývá sequencer a bude součástí rakety Ariane 6. Sequencer je nezbytný, pokud nese raketa větší množství satelitů. „Jakmile je jich na raketě například padesát, je potřeba jejich vypuštění naplánovat tak, aby na oběžné dráze nekolidovaly, a zároveň opustily raketu ve správný moment. To všechno je možné díky sequenceru, neboť běžný raketový počítač by tuto činnost nezvládl,” vysvětlil výkonný ředitel SAB Aerospace Petr Kapoun.