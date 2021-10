Po sedmé hodině ve středu ráno se na místě vystřídaly zasahující jednotky a zásah pokračoval dohašováním požářiště. Likvidaci požáru ohlásil velitel v 18.26 s tím, že do půlnoci bude požářiště kontrolovat jednotka dobrovolných hasičů. „U požáru zasahovalo celkem 34 hasičských jednotek," doplnil mluvčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.